Včera Zemi těsně minul asteroid

Asteroid, jenž nese označení 2020 SW, se včera ve 13:12 SELČ přiblížil k Zemi na 22 tisíc kilometrů. Měsíc je od naší planety vzdálený přibližně 384 tisíc kilometrů. Že Zemi asteroid mine bylo téměř jisté. Kdyby k tomu ale došlo, měli odborníci za to, že by se rozpadl v atmosféře. Jeho velikost by se totiž dala přirovnat k menšímu autobusu (průměr 4 až 9 metrů). Zajímavostí je, že objekt byl objeven necelý týden před jeho průletem kolem Země.

Asteroid 2020 SW from this morning's webcast. 10 second exposure, 2x binning with an SBIG ST-2000XCM and 8" Meade LX200 Classic telescope. The asteroid was tracked using my open source NEOTraker software:https://t.co/CWNIxwVyaE pic.twitter.com/8lXNBfnLFY

— Astronomy Live (@astroferg) September 24, 2020