Apple chystá pro budoucí levné iPhony speciální procesor

Již dlouhé roky používá Apple ve svých iPhonech výhradně své vlastní procesory řady A, které se bez jakýchkoliv okolků řadí mezi to nejlepší, co současný trh nabízí. Z hlediska výkonu i energetické náročnosti jsou totiž výrazně lepší než řešení z dílny konkurence, díky čemuž prakticky vždy platí, že po představení jejich nové generace jsou zařízení, která jimi disponují, nejvýkonnějšími na světě. Podle leakera Mauri QHD však Apple chystá do budoucna i procesory, kterými trhu kralovat nebude. Určeny totiž mají být pro jeho levnější zařízení.

Podle leakera probíhají práce na méně výkonných procesorech určených pro mobilní zařízení Applu již poměrně dlouho, přičemž první vlaštovkou by měl být čipset B14. Ačkoliv v tuto chvíli neznáme prakticky žádné jeho detaily, dá se očekávat, že bude z řady A výrazně vycházet, byť bude o některé její přednosti okleštěn. Ostatně, z řady A vychází i nový čipset pro Apple Watch Series 6 či procesory Apple Silicon. Co se pak týče implementace nového “béčkového” procesoru, i nad tou visí otazníky. Leaker sice tvrdí, že má být čipset určen pro budoucí levné iPhony, ale neuvádí, o jaké přesně půjde. V úvahu jich proto nyní připadá hned několik v čele s iPhonem SE 3. generace, iPhonem SE Plus nebo levným iPhonem 12 jen s podporou LTE sítí. Se všemi těmito telefony se totiž pro příští rok podle úniků informací počítá a to právě jako s levnými iPhony. Procesor B14 by jim tudíž rozhodně slušel.

Nasazení nového procesoru se nicméně nedá v žádném případě vyloučit ani u dalších zařízení z dílny Applu v čele s novou generací iPodu touch či novými levnými iPady, do kterých je nasazování procesorů řady A s trochou nadsázky zbytečné. Applu by navíc díky vytvoření “béčkové” řady procesorů odpadly starosti s kritikou, která se na jeho hlavu snáší vždy, když nějaké nové zařízení osadí procesorem řady A z let minulých, což by u “béčkových” procesorů hrozit nemuselo, jelikož by je mohl vytvářet vždy nové pro daný rok – stejně jako to dělá u řady A. Na další nálož informací či snad potvrzení si nicméně budeme muset ještě počkat.