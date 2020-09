První jailbreak pro iOS 14 je tady, má však podstatný háček

Jailbreak jako takový je tady s námi již po dobu několika dlouhých let. Svůj největší rozmach zaznamenal v éře iPhonů 4, 5 a 5s, u novějších modelů v té době poté bohužel došlo ke znemožnění jeho instalace. Pokud patříte mezi méně znalé, tak jailbreak slouží k tomu, abyste váš iPhone mohl „utécz z vězení“ – to znamená, že s ním můžete provádět úkony, které jsou klasicky v systému zakázané. Nechybí nespočet různých možností pro změnu vzhledu, kromě toho poté lze také využít všemožné vychytávky a funkce, které často rozhodně stojí za to. Na druhou stranu ale nezkušení uživatelé v tomto případě riskují svou bezpečnost. Applu se samozřejmě tohle nelíbí, a tak se snaží veškeré chyby, díky kterým je jailbreak možné nainstalovat, v nových verzích operačních systémů odstranit.

Odstraňování chyb se Applu v rámci aktualizací víceméně daří a až donedávna nebylo možné jailbreak nainstalovat. Poté však byla na iPhonech X a starších nalezena závažná hardwarová chyba, kterou Apple nemůže na dálku opravit softwarovou aktualizací. Tato chyba byla nazvána checkm8 a s její pomocí lze jailbreak jednoduše nainstalovat na iOS 13 a starší. Co se týče novějších zařízení, tak ty zmíněnou hardwarovou chybou netrpí a je nutné využít jiného „poskytovatele“ jailbreaku, v nejčastějších případech unc0ver. Ten zase naopak využívá klasických softwarových chyb, které jablečná společnost často opraví s příchodem nové verze operačního systému. Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté minulý týden neuniklo vydání veřejné verze iOS 14, na který se hackeři již delší dobu snažili vytvořit jailbreak dostupný pro širokou veřejnost.

Hackerský tým checkra1n, který stojí za objevením zmíněné chyby checkm8, včera ohlásil, že se podařilo najít způsob, pomocí kterého lze konečně jailbreak nahrát i na nejnovější iOS 14. Nástroj pro jailbreak zařízení, za kterým tým checkra1n stojí, byl včera aktualizován na verzi 0.11.0, jež právě podporuje nahrání jailbreaku na iOS 14. Jisté omezení zde ale je – v současné době je možné jailbreak na zařízení s iOS a iPadOS 14 nahrát jen v případě, že má procesor A9(X) a starší. To znamená, že prozatím je tento jailbreak k dispozici jen na iPhone 6s a starší, popřípadě na iPad 5. generace, Air 2, mini 4 či Pro 1. generace. Podpory novějších zařízení (až po iPhone X) bychom se podle týmu checkra1n měli dočkat v následujících týdnech. Pokud tedy netrpělivě čekáte na jailbreak pro iOS 14 či iPadOS 14 i na novější zařízení, tak sledujte i nadále náš magazín, na kterém vás budeme o všem informovat.