Test rychlosti: Jak si vedou iPhony s iOS 14 oproti iOS 13.7

Už je to téměř týden, co na našich iPhonech běží ostrá verze iOS 14.0. Finální verzi předcházelo 8 beta verzí, o jejichž plynulosti v porovnání s vždy aktuálním iOS jsme vás pravidelně informovali. V pozdějších verzích bylo patrné, že „čtrnáctka“ bude iPhonům po stránce rychlosti svědčit. Potvrdila tyto domněnky ale ostrá verze? Na to se nyní podíváme. Test provedl jako obvykle youtubový kanál iAppleBytes na iPhonech SE, 6s, 7, 8 a XR, a to mezi iOS 13.7 a 14.0. Podívat se na něj můžete pod tímto odstavcem.

Prvně začneme jako vždy pohledem na iPhone SE 1.generace, u něhož můžeme domovskou obrazovku operačního systému vidět dříve na iOS 13. My se ale jako obvykle zaměříme na spouštění aplikací třetích stran, jejichž práce je pro posuzování rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Na iOS 13.7 pracuje lépe jen aplikace YouTube. Zbytek buď obdobně, nebo má pár desetin sekundy k dobru iOS 14. I u iPhonu 6s můžeme vidět, že systém naskočí dřív na předešlé verzi iOS. Rozdíl je ale minimální. Rychlejší spuštění aplikací na iOS 14 můžeme pozorovat u Twitteru, Apollonu for Reddit, VK i Instagramu. Zbytek pracuje souběžně. Na řadu přichází iPhone 7, u kterého opět vidíme úvodní obrazovku dříve na iOS s pořadovým číslem „13“. U aplikací je to ale opět naprosto opačně, jelikož v drtivé většině případů vítezí v souboji aktuální iOS. Na iOS 13.7 se rychleji spustí jen Facebook.

U iPhonu 8 systémy naskočí takřka ve stejný okamžik, byť o opravdu zlomek sekundy můžeme vidět rychlejší spuštění na iOS 14. Pokud se zaměříme na aplikace, zde opět vidíme u všech posun kupředu. I když je povětšinou nepatrný, i to se počítá. Závěrem se podíváme na nejmladší iPhone v tomto výběru, a sice iPhone XR. Kdo z vás pravidelně sledoval testy rychlosti beta verzí, mohl si všimnout, že tento model byl zpravidla jediný, u kterého jsme mohli naskočení iOS pozorovat dříve na iOS 14. Ano, je tomu tak i nyní, přičemž rozdíl je přibližně třísekundový. U aplikací opět vidíme, že pokud nepracují obdobně, vidíme svižnější práci u iOS 14. Pokud se na test podíváme s odstupem, můžeme říct, že iOS 14 se po stránce rychlosti povedl. Jaký máte názor na iOS 14?