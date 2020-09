Pokémon Go oslaví týden módy. Potvůrky dostanou nové módní doplňky

Pokémon Go ve spolupráci s módním výrobcem Longchamp na trh uvede speciální doplňky pro fanoušky kapesních monster. Při té příležitosti proběhne od 2. do 9. října event, oslavující propojení dvou světů. Během něj budou mít hráči možnost získat speciální chic batůžek pro svého herního avatara nebo chytit některého z množství Pokémonů vybaveného, jak se hezky sluší a patří, novým kloboukem nebo oblečkem. Stejný batůžek bude poté dostupný i v obchodech a určitě potěší nejednoho fanouška, přidání nových variant Pokémonů s kloboukem ale asi málokoho.

Přidávání příšerek s kloboukem je totiž mezi hráči hry hojně kritizovanovým zvykem vývojářů z Niantic. Podle některých to ukazuje na jejich lenost a snahu nepřidávat do hry relevantně pozměněné verze Pokémonů. Studio zatím neukázalo, jak budou nové variace vypadat. Jako součást módního týdne ale slibují i zvýšenou četnost některých vybraných monster a speciální úkoly ve Field Research. To vše v době, kdy nedočkaví hráči stále čekají na poslední Pokémony z páté generace a stěžují si na nevyladěný systém mega evolucí.

Co vy, milí čtenáři? Hrajete stále Pokémon Go, nebo jste ho už po počáteční mánii v roce 2015 odložili k ledu? Podělte se s námi o svůj názor v komentářích.