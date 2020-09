Pokémon GO na některých iPhonech končí. Není mezi nimi i ten váš?

Hra Pokémon GO sice největší boom a slávu zažila již dříve, řadu oddaných fanoušků si ale zachovala dodnes. Tato populární AR hra se má letos v říjnu dočkat aktualizace. Pokud ale vlastníte některý z iPhonů staršího data – respektive se starší verzí operačního systému iOS – je dost možné, že se aktualizace nedočkáte. Na oficiálním twitterovém účtu Pokémon GO se totiž dnes objevila zpráva o tom, že hra již nebude podporovat zařízení s operačními systémy iOS 10 a iOS 11.

Co se týče hráčů Pokémon Go, kteří vlastní zařízení od Applu, vyžadovala hra až dosud iPhone, iPod touch nebo iPad se 64-bitovým procesorem a operačním systémem iOS 10 nebo novějším. To se ale s příchodem zmíněné říjnové aktualizace změní – hra Pokémon Go již nebude fungovat na žádném z jablečných zařízení s operačním systémem iOS 10 ani iOS 11. Co se operačního systému týče, bude v rámci minimálních požadavků alespoň iOS 12 – ovšem ani tato verze jablečného mobilního operačního systému nezaručuje, že si na svém iPhonu zahrajete Pokémony. Vývojáři hry totiž upozorňují na to, že hru si od října nezahrají majitelé iPhonu 5S a iPhonu 6, a to ani v případě, že na svých smartphonech budou mít nainstalovanou zmíněnou verzi iOS.

U her ani jiných aplikací není ničím neobvyklým, že po určité době upustí od podpory starších verzí operačních systémů. Pokémon GO je navíc hra na principu rozšířené reality, takže má vyšší požadavky na výkon než běžné hry. Zatím není jasné, zda majitelé nepodporovaných zařízení přijdou o možnost hraní ihned s vydáním zmíněné aktualizace.