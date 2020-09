Gucci Garden Virtual tour: Navštivte muzeum legendární značky přímo ve svém prohlížeči

Večere v Gucci Garden je tím, na co se každoročně těším při návštěvě Florencie. Jednak si zde vychutnáte neskutečné degustační menu, které se podává jak jinak, než kompletně na Gucci talířcích a Gucci prostírání, ale také je zde jediné Gucci muzeum na světě. Právě v této budově, totiž vznikla značka Gucci, která je dnes celosvětovým odevním fenoménem. Kromě vynikající restaurace a muzea máte možnost navštívit také butique, který je jedinečný tím, že věci, které v něm mají, nemáte možnost koupit nikde jinde na světě.

Pokud si tedy chcete uchovat vzpomínku na návštěvu Florencie a Gucci Garden samotné, můžete si koupit například legendární tenisky Ace, které však nesou originální design pouze pro Gucci Garden. Stejně tak jsem si odsud odvezl pár unikátních mikin a dalších nezbytností. Muzeum samotné pak ukazuje jednak stálou expozici těch nejzajímavějších kousků, které kdy Gucci vyrobilo, ale nechybí v něm ani menící se expozice, ve které najdete nejzajímavější kousky z posledních kolekcí.

Důvod, proč o tom nyní píšeme je velmi jednoduchý. Poprvé v historii se můžete do Gucci Garden podívat teď hned, bez toho, aniž byste museli cestovat do Florencie, hledat parkovací místo mimo jejich skvělých ekologických zón, kde platíte jen za vjezd do města a bez toho, aniž byste museli procházet snad tím nejpřeplněnějším městem na světě. Gucci Garden totiž začala nabízet unikátní online prohlídku, na kterou se můžete podívat přímo ve vašem prohlížeči na adrese virtualtourguccigarden.gucci.com

Zmapována je však bohužel pouze Gucci Garden, přitom celá Florencie by si zasloužila virtuální prohlídku a pokud jste se do ni nikdy nepodívali, pak věřte, že je to místo, které rozhodně stojí za návštěvu. Když stojíte v Galleria degli Uffizi půl metru od obrazu, který namaloval sám Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli, nebo zajdete o kousek dál a stojíte pod sochou Davida od Michelangela, spadne vám brada! Než se rozhodnete navštívit Gucci Garden a Florencii osobně, můžete tedy využít alespoň virtuální prohlídku, která funguje jak na Macu/PC, tak samozřejmě i na iOS a například na iPadu vypadá skutečně perfektně.