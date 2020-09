Je to již několik dní nazpátek, co jsme se dočkali vydání iOS a iPadOS 14 pro veřejnost. Jak už to bývá ve zvyku, tak se v rámci nových operačních systémů dočkáváme dalších skvělých funkcí, díky kterým můžeme využívat naše jablečná zařízení zase o něco lépe. Uživatelé iOS a iPadOS si již delší dobu stěžovali na to, že v těchto systémech nelze zvolit výchozí aplikace, například pro prohlížení webu anebo práci s e-maily, což mohlo být často velmi otravné, pokud tedy používáte aplikace třetí strany. S příchodem iOS a iPadOS 14 jsme se však možnosti pro změnu výchozích aplikací dočkali. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jak změnit výchozí aplikaci pro práci s e-maily. Níže poté naleznete návod pro nastavení výchozí aplikace určené pro prohlížení webu. Vrhněme se přímo na věc.

Jak na iPhone změnit výchozí e-mailovou aplikaci

V případě, že chcete na vašem iPhonu či iPadu změnit výchozí aplikaci pro správu e-mailů, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste se drželi tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu či iPadu s iOS 14, potažmo iPadOS 14, otevřeli nativní aplikaci Nastavení.

potažmo otevřeli nativní aplikaci Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, dokud nenarazíte na seznam aplikací třetí strany.

dokud nenarazíte na V tomto seznamu lokalizujte aplikaci, kterou chcete pro e-maily jakožto výchozí nastavit, a poté na ni klepněte.

kterou chcete pro e-maily jakožto nastavit, a poté na ni Pak už jen stačí, abyste rozkliknuli kolonku s názvem Výchozí mailová aplikace.

Otevře se seznam dostupných aplikací, které můžete zaškrtnutím nastavit jako výchozí.

Po zaškrtnutí už není třeba nic dalšího potvrzovat – výchozí aplikace je nastavena.

Na závěr ještě uvedu, že se ve výše uvedené sekci aplikace Nastavení nemusí vždy vaše oblíbená aplikace pro správu e-mailů nacházet. Aby totiž mohla být e-mailová aplikace třetí strany v iOS či iPadOS 14 nastavena jako výchozí, tak musí splňovat Applem určené pravidla a požadavky. Pokud je nesplňuje, tak jednoduše není možné aplikace jakožto výchozí nastavit. Většina vývojářů se ale samozřejmě snaží o to, aby jejich aplikace mohla být jako výchozí nastavena. Pokud ji tedy nevidíte, tak prvně zkuste aplikaci v App Storu aktualizovat. V případě, že ani po aktualizaci nemůžete vaši oblíbenou aplikaci jako výchozí nastavit, tak to znamená, že ji vývojář ještě nepřipravil a budete muset počkat na vydání aktualizace.