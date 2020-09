Pro 5 z vás: Tyto alternativy AirPower vás teď vyjdou až o 772 Kč levněji

Komerční sdělení: Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás stejně jako v minulých týdnech nachystali nedělní slevovou akci, díky které můžete výrazně ušetřit. Tentokrát se sleva týká parádních bezdrátových nabíječek z dílny těch nejlepších výrobců. Slevu získáte po zadání slevového kódu lsaairpower do pole pro slevový kód.

EPICO Wireless Charging Base

Nabíjíte často současně Apple Watch a iPhone? Pak by se vám mohla líbit duální bezdrátová nabíječka Wireless Charging Base z dílny firmy EPICO. Jedná se o designově povedenou nabíječku na první pohled vycházející z AirPower, která nabízí ve své jedné polovině nabíjení pro smartphone a ve druhé pak výklopný magnetický držák pro Apple Watch. Co se pak týče nabíjecí rychlosti, iPhone je přes nabíječku nabíjen 7,5W, což je maximum, které umí bezdrátově přijmout. Apple Watch jsou pak dobíjeny klasickými 5W. Produkt je dodáván v líbivé bílé variantě, která udělá parádu jak na pracovním stole, tak na nočním stolku.

Běžná cena nabíječky je 1590 korun, díky slevovému kódu lsaairpower ji však můžete získat za 1193 korun.

UNIQ Aereo Plus 3 in 1 Fast Wireless Charger

Nestačila by vám tři nabíjecí místa? Pak pro vás bude ideální Aereo Plus 3 in 1 Fast Wireless Charger od UNIQ. Tato nabíječka totiž nabízí hned tři nabíjecí místa pro vaše produkty – konkrétně dvě klasická Qi místa a jeden magnetický vyklápěcí držák pro Apple Watch. Jedná se o designově velmi povedenou nabíječku, která nabíjí každé zařízení na ní položené maximální možnou rychlostí a to zejména díky svému mozku ve formě čipu Qualcomm. Dobití AirPods, iPhonu a Apple Watch zároveň tedy nebylo dlouho pohodlnější.

Běžná cena nabíječky je 2789 korun, díky slevovému kódu lsaairpower ji však můžete získat za 2092 korun.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

Jste příznivci vyhlášeného příslušenství od firmy Satechi, která se zabývá primárně výrobou produktů souvisejících s Applem? Pak vás Trio Wireless Charging Pad velmi pravděpodobně zaujme. Zatímco předešlá nabíječka byla totiž svým způsobem univerzální, jelikož nabízela 2 standardní místa pro nabíjení zařízení, nabíječka od Satechi má v sobě speciální výlis určený pro nabíjení AirPods. Samozřemostí je pak vyklápěcí držák pro Apple Watch i místo pro iPhone, ale také maximální rychlosti nabíjení všech produktů. Co se pak týče designu, ten je typický právě pro produkty z dílny Satechi – tedy ostré hrany a minimalismus.

Běžná cena nabíječky je 3090 korun, díky slevovému kódu lsaairpower ji však získáte jen za 2318 korun.