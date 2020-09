Jak je technicky možné, že na YouTube nemůžete nahrát porno

Lidé v dnešní době mohou na internetu sdílet leccos. Někdo se může rozhodnout sdílet fotografie z dovolené s rodinou, někdo se na svém profilu pochlubí s nejvyšším skóre z oblíbené hry, a někdo nahrává videa na YouTube. V dnešním článku se budeme věnovat především poslednímu příkladu, tedy nahrávání videí na YouTube. Na první pohled samozřejmě není na nahrávání videí na portál YouTube nic špatného – různými zábavnými či naučnými videy si krátí čas mnoho z nás. Kromě těchto videí se však na YouTube v hojném počtu nahrává také porno a další nevhodný obsah.

Hned na začátek mohu podotknout, že většina z vás dost možná porno na YouTube nikdy neviděla. To je kvůli tomu, že pornografický materiál na YouTube reálně v dnešní době vydrží jen několik krátkých sekund, než je z portálu stažen. Na druhou stranu je však třeba říci, že takto to nebylo vždy. Před několika lety mohlo pornografické video na YouTube vydržet několik minut, hodin a občas také dní. Co všechno stojí za odstraňováním (nejen) pornografických videí na YouTube a jak je možné, že v dnešní době může jakékoliv porno nahrané na YouTube během několika sekund zmizet? Na to se podíváme v rámci tohoto článku.

Situace před několika lety byla značně jiná

Pojďme se prvně vrátit několik let nazpátek, kdy jste na porno na YouTube mohli narazit o mnoho častěji a jednodušeji. Před několika lety se nevhodná videa na YouTube, včetně těch pornografických, mazala pomocí speciálních pracovníků, kteří se i nyní starají o nezávadnost obsahu na portálu YouTube. Vzhledem k tomu, že na YouTube neexistuje a také neexistoval nějaký schvalovací systém, tak se nahrané video mohlo prakticky ihned zobrazovat ve vyhledávání. Je samozřejmě prakticky nemožné, aby podle názvu videa pracovníci nějaké nevhodné video našli – pokud chcete porno zamaskovat, tak mu logicky název porno nedáte. Dá se tedy tvrdit, že se o nezávadnost obsahu na YouTube starali především jeho poctiví uživatelé.

Tito poctiví uživatelé mohou i dnes nevhodný obsah pomocí pár klepnutí nahlásit – a právě pomocí nahlašování mohlo před několika lety dojít k odstranění nevhodného videa. Jednoduše řečeno tedy proces vypadá tak, že poctivý uživatel nevhodné video nahlásí. Zpráva o nahlášení poté přijde zaměstnancům YouTube, kteří si video prohlédnou, a poté určí, zdali je video vhodné či nevhodné. Uživatelé mohou zaměstnancům samozřejmě pomoci tím, že přidají přesný čas, ve kterém se nachází nevhodná, v našem případě pornografická, část. Podle dostupných interních informací tito zaměstnanci pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dnů v roce, a to klasicky na osmihodinové směny. Přesný počet takových pracovníků není znám, odhadem by jich mělo být několik stovek či tisíc.

Sledování porna = práce snů? Nikoliv.

Možná si po přečtení minulého odstavce říkáte, že je tohle práce snů – přijdete do práce, pustíte si počítač a díváte se na porno. Opak je však v tomto případě pravdou, jelikož každá mince má dvě strany. Na první straně mince se v tomto případě nachází právě porno, popřípadě nějaká videa s černým humorem či legrací, která zašla za hranice – zkrátka nic, z čeho by se člověk „složil“. Na druhé straně se poté nachází týrání zvířat, zabíjení lidí a zvrácené a nechutné porno. Může se to zdát kruté, avšak podle zpovědí bývalých pracovníků se tohle stalo denní rutinou a nutno podotknout, že častěji se řešily videa z druhé zmíněné strany mince. Práce na takové pozici chce tedy i jistou psychickou odolnost a člověka, kterého jen tak něco nerozhodí. Věřte nebo ne, lidé byli, jsou a budou nechutní, sprostí a zvrácení.

Dnes pomáhá umělé inteligence

V minulých odstavcích jsme se zaměřili především na to, jak se obsah na YouTube kontroloval před několika lety. Pokud si však myslíte, že v dnešní době už kontrola obsahu probíhá zcela automaticky, tak se pletete. Pracovníků, kteří neustále kontrolují obsah na YouTube, je v dnešní době dokonce více, než v minulosti, a to především kvůli rozmachu tohoto portálu. Podle dostupných informací se během jedné sekundy na YouTube nahraje 5 minut obsahu, což dělá cca 300 minut obsahu za jedinou minutu. Pravdou však je, že se v posledních letech celý tento proces kontroly obsahu na YouTube zjednodušil. V dnešní moderní době existuje aplikace prakticky na cokoliv – a existuje i taková aplikace, která dokáže během několika sekund rozeznat porno, a dokonce také určit jeho kategorii.

Jednou z těchto aplikací je například Porn Video Classifier, kterou najdete k dispozici na portálu GitHub. Tato aplikace využívá umělé inteligence a hluboké strojové učení k tomu, aby dokázala rozeznat pornografický obsah. Přesnost zmíněné aplikace dosahuje až 95 % a snímek se automaticky zařadí do jedné z šesti kategorií, do které zapadá. Porn Video Classifier prochází videa sekundu po sekundě, a tak dokáže jednoduše identifikovat také porno, které je ukryté v nějakém na první pohled normálním videu. Tato aplikace je však pouhým příkladem – YouTube samozřejmě k rozpoznávání pornografie využívá své vlastní aplikace, která však pracuje zcela jistě na podobném principu. Pokud by i v tomto případě byla přesnost aplikace 95 %, tak to znamená, že 1 video z 20 nahraných je stále nutné překontrolovat ručně – a to nepočítáme další videa, která uživatelé nahlašují nesprávně, anebo za nějakým nekalým účelem.

Porn Video Classifier dokáže vytvořit takový graf, který pojednává o tom, co se v pornografickém snímku děje:

Proces kontrolování obsahu na YouTube se postupem času značně změnil a velkou část odvádí umělá inteligence. Lidský faktor je však stále v některých případech důležitý a YouTube se bez něj stále neobejde. Umělá inteligence může samozřejmě zřídka selhat, anebo si nemusí být vyhodnocením jistá, čímž přichází situace, ve které musí provést rozhodnutí člověk. Jak už jsem ale zmínil v jednom z předchozích odstavců, tak práce „kontrolora“ na YouTube rozhodně není prací snů – na jednu stranu se můžete dívat v práci na porno, což asi nikde jinde nemůžete, kromě porno však ale musíte sledovat také různá nechutná videa s týráním zvířat a například zabíjením lidí. Pokud chcete portálu YouTube pomoci s tím, aby se na něm nacházelo co možná nejméně nevhodného obsahu, tak jej rozhodně nahlaste. Stačí pod videem klepnout na ikonu tří teček, klepnout na Nahlásit, poté zvolit kategorii, čas a popis – viz galerie níže.