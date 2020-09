Z amerického App Store má od neděle zmizet kvůli Trumpovi TikTok a WeChat

Nekonečný příběh jménem zaříznutí TikToku a WeChatu v USA se možná přeci jen ubírá ke svému konci. Poté, co před pár měsíci americký prezident Trump ohlásil zákaz těchto aplikací (nejdříve TIkToku, později i WeChatu), aby u TikToku záhy vymyslel alternativní řešení, jak jej v zemi udržet, to totiž nyní vypadá, že své myšlenky opět přehodnotil. Přestože totiž byla jeho vize pro udržení TikToku v zemi splněna, jelikož do něj dle všeho vstupuje velká americká firma Oracle, jenž by jej měla spravovat na území USA a zajišťovat tak této zemi jistotu ve formě nulové špionáže, které se právě Trump ze strany TikToku obává, podle zdrojů Reuters má v plánu dnes podepsat nařízení, kterým od neděle odstraní TikTok a WeChat z amerického App Store. A nejen z něj – aplikace mají totiž zmizet i z Google Play a všech dalších platforem.

Jak již bylo zmíněno výše, Trump chce zabránit stahování TikToku a WeChatu kvůli obavám ze špionáže ze strany Číny, ve které provozovatelé těchto aplikací sídlí a kteří s tamní vládou dle některých zjištění spolupracují. To je pro USA dle Trumpa velké bezpečnostní riziko, které je třeba co nejdříve eliminovat. Jím zvolená eliminace však není v žádném případě stoprocentní. Uživatelé, kteří budou mít aplikace ve svých telefonech stažené ještě před jejich odstraněním z obchodů s aplikacemi by je totiž měli být podle dostupných informací měli být i nadále schopní používat – avšak samozřejmě bez softwarové podpory, což by je z dlouhodobého hlediska stejně zahubilo.

Ačkoliv je nynější rétorika Trumpa zcela jasná, je stále otázkou, zda nakonec přeci jen vše nedopadne zcela jinak. Zdroje Reuters totiž připouští, že i přes podpis příkazu může nakonec Trump v následujících hodinách své rozhodnutí odvolat a to právě kvůli vstupu Oracle do TikToku, respektive do jeho provozovatele ByteDance. Jak je jejich vyjednávání daleko totiž v současnosti není tak úplně jasné a je možné, že by jeho případné dokončení mohlo smrt aplikací v obchodech na poslední chvíli odvrátit. Následují hodiny budou tedy pro americké uživatele WeChat a TikToku velmi zajímavé. Nás může těšit alespoň to, že se celý problém týká jen USA a Apple zase to, že Trump upustil od plánu přimět jej k odstranění WeChatu i z Číny, ve které se těší obří popularitě. Tímto krokem by totiž výrazně poškodil prodeje iPhonů v zemi.