Zákaz jediné aplikace v App Store by ročně mohl Apple stát 25 miliard dolarů

V případě nejnovějšího nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, které ode dne platnosti do 45 dní donutí všechny společnosti působící na území Spojených států vzdát se transakcí a používání WeChatu, se v posledních několika dnech pěkně přiostřuje. Zatímco pozornost od TikToku byla poměrně úspěšně odkloněna, zejména pak díky několika technologickým gigantům, kteří mají o akvizici operací ve Spojených státech a Evropě zájem, o poznání méně oblíbená platforma WeChat se takového optimismu nedočkala. Ačkoliv totiž službu používá ve světě jen pár milionů lidí, v Severní Americe je to pak zhruba 2.9 milionu, a z velké části se jedná o čínské studenty nebo imigranty, v domovské Číně se jedná takřka o vlastní ekosystém. A jak jsme informovali již před několika dny, pokud by bylo stažení z App Storu plošné, mohlo by to znamenat výrazné zúžení uživatelské základy, která má o iPhony zájem.

Ostatně, už analytik Ming-Chi Kuo předpovídal, že pokud dojde k celosvětovému zákazu, přijde Apple až o 30% všech prodejů. Ačkoliv se jedná o nejpesimističtější scénář, který je nanejvýš nepravděpodobný, stále je tu malé riziko, že by toto rozhodnutí mohlo Apple výrazně zasáhnout. Nedávný průzkum mezi čínskými uživateli iOS, kteří tvoří zhruba 15% celkového tamního smartphonového trhu, navíc jasně ukázal odkud vítr vane. Vzorek 1.2 milionu osob totiž jasně ukázal, že by se v případě stažení WeChatu dobrovolně jablečného systému vzdalo více než 95% uživatelů. Ačkoliv tak v Číně téměř 85% občanů inklinuje k Androidu, i věrná fanouškovská základna Applu by nakonec své přístroje odhodila a běžela si zakoupit zařízení od tamní značky.

Kromě až 75% poklesu čínských prodejů by navíc výrazně Apple odhad tržeb ztrpčila i skutečnost, že byť nejsou jablečné služby v Číně příliš rozšířené, přesto by o pár platících zákazníků společnsot přišla. Jen z masivního propadu dodaných kusů iPhone a iPadu by Apple přišel o 21 miliard dolarů a segment služeb by pak zajistil další pokles o 4-5 miliard. Nicméně je nutné podotknout, že i tyto astronomické částky v porovnáním s celosvětovými výdělky blednou. Pakliže by tak prodeje klesly o 75% a jablečné služby by v Číně přišly o takřka všechny předplatitele, jednalo by se „pouze“ o 10% propad celosvětových tržeb. Přesto se nemá Apple proč radovat, jelikož hodlal na Čínu vsadit a expandovat jak to jen lze. K tomu se vyjádřil i Tim Cook, který v Asii spatřil obrovskou příležitost a počítal s tím, že se po dominanci západu jablečná společnost pokusí kralovat i Číně. Tak či onak, nezbývá než čekat, zda celá sitauce eskaluje a technologický konflikt mezi mocnostmi zesílí.