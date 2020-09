Kompletní srovnání: Apple Watch SE vs. Series 5 vs. Series 4

Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté neuniklo představení nových Apple Watch SE, po boku Apple Watch Series 6. Představení těchto dvou zmíněných modelů jsme se dočkali před třemi dny v rámci tradiční zářijové konference od Applu. S příchodem Apple Watch SE rozhodně jablečná společnost překvapila mnoho lidí. Jedná se o skvělé a levné chytré hodinky, kterými může konečně konkurovat ve středním segmentu chytrých hodinek. Mnoho uživatelů přemýšlí o koupi Apple Watch SE, každopádně však ještě zvažují alternativy v podobě Series 5 či dokonce Series 4. Pojďme si společně v tomto článku tyto tři modely kompletně porovnat.

Design a displej

Pokud byste si do rukou vzali všechny tři porovnávané modely Apple Watch najednou, tak byste mezi nimi na první pohled rozhodně neviděli žádný rozdíl. Jak Apple Watch SE, tak Series 4 a Series 5 mají hranatý tvar – nutno podotknout, že od Series 4 se tento tvar nijak nezměnil. Změn se nedočkala ani digitální korunka, ani boční tlačítko. Zkrátka a jednoduše, vlastnosti, kterých si všimnete na první pohled, mají všechny porovnávané Apple Watch prakticky úplně totožné. Naprosto stejně to je i v případě dostupných velikostí – zvolit si můžete z variant 40 mm a 44 mm a jinak tomu není ani v případě provedení, pokud se tedy bavíme o České republice, kde je k dispozici pouze hliníková varianta. První rozdíl přichází v rámci technologie Always-On – tuto funkci poskytují ze všech porovnávaných modelů pouze Apple Watch Series 5. Rozlišení displeje je poté opět u všech třech modelů stejné. V případě 40mm verze se bavíme o rozlišení 324 x 394 a v případě 44mm verze se bavíme o rozlišení 368 x 448. Hlavní roli tedy v tomto případě hraje pouze Always-On displej. Pokud jej berete jako povinnost, tak musíte sáhnout po Series 5, pokud naopak tuto technologii berete jakožto zbytečnost, která akorát ubírá výdrž na baterii, tak vybírejte mezi Series 4 a SE.

Apple Watch Series 4:

Hardwarové specifikace

Pokud patříte mezi uživatele Series 3 a starších modelů, tak dost možná už začínáte pociťovat, že výkon vašich hodinek jednoduše na některé složitější úlohy nedostačuje. Právě nedostatečný výkon může mnohé z vás vést k pořízení novějšího modelu. Co se týče procesoru, tak Apple Watch Series 4 nabízí nejstarší procesor s označením S4 – ten je však ale stále dostatečně výkonný. Series 5 poté disponují procesorem S5, avšak po bližším zkoumání se zjistilo, že se jedná o prakticky totožný procesor ze Series 4, tedy S4, pouze je přejmenovaný. Procesorem S5 poté disponují také Apple Watch SE. Dá se tedy tvrdit, že po stránce výkonu jsou všechny tři porovnávané modely prakticky na stejné úrovni. První razantnější rozdíl poté přichází ve velikosti interní paměti. Jak jistě víte, tak u Apple Watch si při koupi nemůžete zvolit velikost úložiště jako u ostatních produktů. Apple Watch Series 4 nabízí jako jediné z tohoto porovnání interní úložiště o velikosti 16 GB, Series 5 a SE poté mají k dispozici 32 GB paměti v úložišti. Co si ale budeme nalhávat – když jsou lidé v dnešní době schopni fungovat s iPhonem, který má interní úložiště o velikosti 16 GB, tak s hodinkami problém nebude tím tuplem. Velikost baterie je opět prakticky totožná, bavíme se o rozdílu jen několika mAh. Series 4 nabízí baterii o velikosti 291.8 mAh, Series 5 poté 296 mAh. Velikost baterie Apple Watch SE není prozatím známá, bude se ale pohybovat blízko zmíněných hodnot.

Apple Watch Series 5:

Senzory a funkce

Největší rozdíly mezi třemi porovnávanými hodinkami přichází na poli senzorů a různých funkcí. Všechny hodinky disponují gyroskopem, akcelerometrem, GPS senzorem a měřičem srdečního tepu. Co se týče kompasu, tak toho se dočkáte jen u Apple Watch Series 5 a SE, Series 4 ním nedisponují. S příchodem Series 4 jsme se poté dočkali příchodu funkce pro provedení EKG – lehce překvapivé je, že nejnovější Apple Watch SE možností pro provedení EKG nedisponují, oproti Series 4 a 5. Co si ale budeme nalhávat, kdo z nás vydržel pravidelně využívat EKG déle, než jeden týden po prvním spuštění Apple Watch? Asi nikdo. Absence EKG tedy není úplně stěžejní záležitostí, kterou budete potřebovat. Dobrou zprávou je, že všechny porovnávané Apple Watch poté disponují Detekcí pádu a také možností pro zavolání na tísňovou linku. Samozřejmostí je poté u všech třech modelů voděodolnost až do 50 metrů hloubky pod vodou. Apple Watch SE se poté chlubí akorát o něco lepším mikrofonem a reproduktorem, stejně jako Series 5 oproti Series 4 – upřímně ale velký rozdíl nepoznáte. Ani jedny z těchto hodinek poté nedisponují funkcí pro měření nasycení krve kyslíkem – tato funkce je k dispozici jen u Series 6. Na konec tohoto odstavce ještě zmíníme, že SE jakožto jediné disponují stále aktivním výškoměrem, který umí běžet na pozadí. Series 4 a 5 mají také výškoměr, ale není pořád aktivní.

Apple Watch SE:

Dostupnost a cena

Apple Watch Series 4 jsme se dočkali v roce 2018, Series 5 poté v roce 2019 a SE přišly po boku Series 6 před několika dny. Po představení stály Series 4 v menší 40mm verzi 11 290 korun, větší 44m verze poté vycházely na 12 090 korun. Apple Watch Series 5 jste po představení mohli zakoupit za 11 690 korun v menší 40mm verzi, větší 44mm verze poté vycházela na 12 490 korun. Nejnovější Apple Watch SE poté vychází na 7 990 korun ve 40mm variantě, za 44mm variantu poté zaplatíte 8 790 korun. Je však vcelku nesmyslné uvádět, kolik Series 4 a Series 5 stály před několika lety, tudíž tento údaj berte čistě informativně. Pokud se však zamyslíme nad tím, že oproti například Series 5 nedisponují SE pouze Always-On displejem a možností pro měření EKG, a jsou v době představení o téměř 4 tisíce levnější, tak se jedná o velmi zajímavou možnost koupě. Pokud se ptáte, které Apple Watch jsou tedy lepší, tak to záleží na preferencích každého uživatele – určit výherce tohoto porovnání je doopravdy velmi těžké.