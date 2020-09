Kromě toho, že na iPhonu můžete k focení nádherných fotografií využít především zadní fotosoustavu, tak byste neměli také zapomínat na velmi kvalitní fotoaparát, který se nachází vepředu. Pokud patříte mezi uživatele, kteří si často fotí tzv. „selfíčka“, tak mi rozhodně dáte za pravdu, že se během posledních několika let kvalita předních fotoaparátů na chytrých telefonech změnila doslova k nepoznání. Při pořizování snímků pomocí předního fotoaparátu na iPhonu jste si dost možná všimli, že dochází k automatickému překlopení fotografie, tedy že se fotografie neuloží tak, jak ji vidíte na displeji při focení. Pro zachování věrohodnosti fotografie je tohle nastavení správné, avšak ne každému musí nutně vyhovovat. Přesně proto Apple přidal do iOS možnost, díky které můžete tuto funkci automatického překlopení deaktivovat. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone nastavit, aby nedocházelo k zrcadlení předního fotoaparátu

Pokud chcete na vašem iPhonu po aktualizaci na iOS 14 nastavit, aby nedocházelo k automatickému zrcadlení fotografií z předního fotoaparátu, tak se držte tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 14 přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, dokud nenarazíte na kolonku Fotoaparát.

dokud nenarazíte na kolonku Poté, co tuto kolonku najdete, tak na ni klepněte, čímž se ocitnete v nastavení fotoaparátu.

čímž se ocitnete v Zde už jednoduše stačí, abyste pomocí přepínače (de)aktivovali možnost s názvem Zrcadlit přední fotoaparát. Vysvětlení toho, jak tento přepínač funguje, najdete níže.

možnost s názvem

Pravdou je, že pro některé z vás může být nastavení, potažmo aktivace a deaktivace této funkce, poněkud zmatečné. Abychom to uvedli na pravdou míru – pokud funkci Zrcadlit přední fotoaparát aktivujete, tak se fotografie z předního fotoaparátu uloží tak, jak ji při focení vidíte na displeji. V případě, že funkci Zrcadlit přední fotoaparát deaktivujete, tak se fotografie z předního fotoaparátu po vyfocení automaticky překlopí, což tedy znamená, že se neuloží tak, jak ji při focení vidíte na displeji. Rozhodně funkci zkuste aktivovat i deaktivovat a postupně zkuste fotografii z předního fotoaparátu vyfotit, abyste zjistili, co vám vyhovuje více.