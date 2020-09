Víme, kdy Apple vydá iOS 14 a iPadOS 14

Dnešní Apple Event lze označit za plný překvapení. Nestává se totiž vůbec často, že se na něm neukáží iPhony či že na něm Apple oznámí, že nové verze OS vydá už následující den. K oběma těmto věcem se však přesto odhodlal. Pokud jste tedy na nové OS natěšení, vězte, že je Apple vydá již zítra večer. Jak je u něj tradicí, dostupné budou tyto systémy prakticky okamžitě pro veškerá zařízení ve světě, která jsou s nimi samozřejmě kompatibilní.

Hlavní novinkou v iOS 14 jsou bezesporu widgety, které si lze poprvé v historii iOS připnout přímo na domovskou obrazovku telefonu. V současnosti je sice k dispozici primárně widgetová nabídka aplikací z dílny Applu, avšak postupem času mají být k dispozici i widgety aplikací třetích stran. Jak rychle budou v systému dostupné nicméně záleží jen a pouze na vývojářich, jak se k jejich vývoji postaví, a následně na Applu a jeho schvalovacím procesu. Ten však má být dle jeho slov poměrně benevolentní, jelikož stojí o to, aby byly widgety nedílnou součástí iOS co nejdříve. Škoda jen, že na iPadOS je tento prvek nedotažený a zobrazuje se stále jen v bočním panelu, který známe z iPadOS 13. Dalším zajímavým prvkem nových OS je Knihovna aplikací, která sdružuje aplikace do složek pro lepší přehlednost či přepracované obrazovky příchozích hovorů.