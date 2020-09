Jak na iPhone zjistit, které aplikace nejvíce vytěžují baterii

V rámci operačního systému iOS 12 jsme se dočkali představení hned několika nových a skvělých funkcí, které nyní používáme takovým způsobem, jako by byly součástí iOS již po dobu několika dlouhých let. I přesto, že to někteří lidé nemají rádi, tak postupem času se na nové věci jednoduše zvyká, tedy pokud jsou samozřejmě dobré a využitelné. S iOS 12 jsme se dočkali také propracovanějšího sledování baterie a jejího využití. Díky tomu můžeme jednoduše určit, které aplikace baterii zatěžují nejvíce. Poté můžete tyto aplikace vypnout, popřípadě odinstalovat. Pojďme se společně podívat, jak aplikace, které nejvíce vytěžují baterii, zobrazit.

Jak na iPhone zjistit, které aplikace nejvíce vytěžuje baterii

V případě, že chcete na iPhonu, popřípadě také na iPadu, zobrazit aplikace, které nejvíce vytěžují baterii, tak se nejedná o nic složitého. Stačí se držet tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste na vašem iOS či iPadOS zařízení otevřeli nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, dokud nenarazíte na kolonku Baterie, kterou rozklepněte.

dokud nenarazíte na kolonku kterou rozklepněte. Nyní je nutné několik sekund počkat, dokud se nenačtou všechna potřebná data níže.

dokud se nenačtou Po načtení už jen stačí, abyste sjeli o něco níže, kde už se nachází sekce Využití aplikací.

kde už se nachází sekce Zde najdete zobrazené veškeré aplikace s údaji, které říkají, kolik procent baterie bylo využito.

Ve výchozím nastavení se zobrazují údaje naměřené za posledních 24 hodin. V případě, že byste chtěli zobrazit data za delší dobu, tak se můžete výše přepnout na kolonku Posledních 10 dní, kdy se vám níže zobrazí informace o vytížení baterie aplikacemi za posledních 10 dní. Naopak, pokud byste chtěli zobrazit o mnoho přesnější údaje v rámci hodin, tak stačí, abyste klepnuli na konkrétní hodinu v grafu. Poté dojde k označení jediné hodiny a níže se zobrazí spotřeba baterie v jedné hodině. Pokud zjistíte, že nějaká aplikace hodně vytěžuje baterii, tak ji zkuste zakázat činnost na pozadí, popřípadě ji ukončete, anebo pokud ji nepotřebujete, tak rovnou odinstalujte.