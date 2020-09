Apple právě představil Apple One

Pokud čtete náš magazín pravidelně, jistě jste zaznamenali v posledních dnech a týdnech nesčetně spekulací. A je jedno, zda šlo o displej iPhonu 12 Pro nebo funkce nových Apple Watch Series 6. V jednom ovšem měli novináři dlouho jasno, a to v představení balíčku služeb s názvem Apple One. Již minulý týden bylo řečeno, že se odkazy na tuto službu objevily v kódu iOS 14, přičemž mělo jít o různé kombinace balíčků služeb Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ a iCloudu. Apple službu opravdu vydal. Jak to s ní nakonec dopadlo? Na to se nyní spolu podíváme.

O co tedy jde? Jde o balíčky různých služeb za určitou cenu. Jak vidíte níže pod tímto odstavcem, Apple rozdělil předplatné do tří skupin. Ač se zdá, že skupina Individual a Family je totožná, Family balíček nabízí iCoud o velikosti 200 GB, zatímco Individual jen 50 GB. Nabídka je to rozhodně zajímavá, převážně pak Family balíček, který nabízí i nově představenou aplikaci Fitness+. Rozhodně je o co stát.