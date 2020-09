Apple Event 2020 startuje za 5 minut. Jste připraveni? My ano!

Tak je to konečně tady. Produkty, o kterých jsme vás v minulých měsících na našem webu intenzivně informovali, nám Apple začne pomalu odhalovat na své prezentaci, kterou započne v Divadle Steva Jobse za zhruba pět minut. Ukázat by se nám měly hned dva modely Apple Watch, iPad Air 4, nová verze základního iPadu, balíček služeb Applu za zvýhodněné předplatné, rozšíření Apple Card do dalších zemí a dozvíme se snad i datum vydání ostrých verzí operačních systémů, které Apple testuje už od červnové WWDC.

Redakce portálu Letem světem Applem vám bude v průběhu celé prezentace a po jejím skončení přinášet články o veškerých novinkách, které nám Apple ukáže. Pokud tedy chcete, aby vám dnes večer nic neuniklo, rozhodně náš web v průběhu večera kontrolujte. Už nyní vám navíc mohu slíbit, že na veškeré produkty, které nám Apple dnes představí, přichystáme recenze, díky kterým si budete moci udělat parádní obrázek o tom, zda se do nich vyplatí investovat vaše úspory či nikoliv. V případě nových operačních systémů se pak můžete těšit na spoustu zajímavých návodů, které vám poodhalí vychytávky, které nám do nich Apple nadělil.