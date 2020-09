Mobilní League of Legends hledá testery. Staňte se jedním z nich

Mobilní verze extrémně úspěšné MOBA hry, League of Legends: Wild Rift, hledá testery, kteří by vývojářům pomohli s optimalizací na přenosná zařízení. Registrace je otevřená pro všechny bez rozdílu. Stačí se k možnosti zúčastnit se testu přihlásit na stránkách Riot Games a pak si už jen držet palce, a doufat, že se na vás usměje štěstí. Vybrané zájemce bude posléze studio kontaktovat s náležitostmi ke vstupu do zkušební vezre hry. Dodejme, že to bude v blízké budoucnosti jediná šance, jak si mobilní port zahrát.

League of Legends: Wild Rift se dočkalo oznámení v květnu, od té doby ovšem studio neupřesnilo datum vydání, původně vágně stanovené někdy ke konci letošního roku. Do doby samotného vydání se ale můžeme těšit na velmi podobnou zkušenost, jakou nabízí větší sourouzenec hry na stolních počítačích. Gameplay bude lehce uzpůsobený hraní na dotykové obrazovce. Rozsáhlé mapy se zmenší a délka jedné hry by se měla pohybovat kolem dvaceti minut. Přecejenom málokdo má dostatečně dlouhou cestu do práce na to, aby do ní vměstnal hodinovou bitvu.

Hra bude k dispozici zcela zdarma s podporou nákupů v aplikaci. Za peníze si budeme moci pořídit pouze kosmetické předměty, všichni šampióni se budou odemykat během soustavného hraní. Wild Rifts po svém vydání na mobilních platformách zamííří i na konzole.