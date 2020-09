Pozoruhodný Apple počítač: Jak vypadal první článek o jablečné společnosti?

Počátkem roku 1977 se v magazínu Kilobaud objevil článek o nové malé kalifornské firmě s názvem Apple a o počítačových stavebnicích, které prodává. Jednalo se podle všeho o historicky první článek o jablečné společnosti, a jeho autorka předpovídala Applu již tehdy zářnou budoucnost. Co se psalo o Jobsově firmě v sedmdesátých letech minulého století?

Autorkou zmíněného článku je Sheila Craven, zkušená novinářka na poli technologií. Cituje v něm například Riche Travise ze Sunshine Computer Company v Jižní Kalifornii, který podle svých vlastních slov prodal v průběhu tří týdnů deset počítačů od Applu. Sheila Clarke v článku podotýká, že lidé na prvních jablečných počítačích oceňovali zejména to, že jsou “snadno sehnatelné a snadno použitelné”, a že díky tomu by si počítače od Applu mohly v několika málo měsících najít cestu do stovek domácností nadšených počítačových fanoušků.

Sheila Craven ve svém článku o “pozoruhodném Apple počítači” dále zpovídá oba zakladatele jablečné společnosti, Steva Jobse a Steva Wozniaka, a v rozhovoru pro magazín Business Insider zavzpomínala na to, že interview probíhalo v dnes již legendární garáži Jobsových rodičů. Když přiletěla z Los Angeles, vyzvedli ji dokonce oba Stevové na letišti. “Hodili můj kufr dozadu, usadili mě mezi sebe na přední sedadlo a jeli jsme na oběd,” vzpomíná novinářka, a dodává, že hlavní slovo měl celou dobu pochopitelně Jobs. Mluvil o budoucích plánech s marketingem i vývojem, zatímco Wozniak seděl u pracovního stolu a snažil se spustit počítač, aby Sheile předvedl, jak funguje.

Jobs mimo jiné Sheile Clark nadšeně vykládal, že jednoho dne se budou v každé školní třídě nacházet počítače od Applu, protože pokud děti budou s Applem vyrůstat, budou jeho produkty pořizovat také svým potomkům. Jobs také plánoval, že Apple bude sponzorovat počítače, určené pro vzdělávací účely. Sheila Clark dále vzpomíná na to, že když se Wozniakovi podařilo rozběhnout počítač, spustil na něm pro ukázku hru Blackjack, aby demonstroval jeho schopnosti. Novinářka nakonec s oběma Stevy strávila celkem zhruba čtyři hodiny. “Poté už jsme se nikdy nesetkali, i když jsem Jobse samozřejmě občas vídala na počítačových veletrzích,” vzpomíná Sheila Craven.

Článek je z dnešního pohledu velmi zajímavý. Píše se v něm například o plánech Applu na vytvoření jakési komunity, v jejímž rámci by si uživatelé mohli vzájemně vyměňovat programy pro své jablečné počítače. Už tehdy Sheila Craven trefně poznamenala, že počítače od Applu nejsou pro každého – kromě jiného kvůli své vysoké ceně. Za 788 dolarů (v přepočtu zhruba 17 500 korun) získal uživatel základní “stavebnici”, ke které musel připojit další periferie. Zakladatelé Applu v něm vyzdvihovali BASIC jako “jazyk lidí”, a uváděli, že není daleko doba, kdy se uživatelé nebudou tolik zajímat o interní komponenty svých počítačů, jako spíše o to, jak snadno se budou tyto počítače používat a co všechno dokáží.