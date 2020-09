Tak přece jen. Včera jsme vás informovali o úniku záběrů remaku Prince of Persia: The Sands of Time. Zároveň jsme zmínili, že hra bude možná oficiálně odhalena na konferenci Ubisoftu. Opravdu se tak stalo a my se můžeme podívat na oficiální trailer. Hra vyjde 21. ledna 2021 na PC, XONE a PS4.