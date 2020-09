Zhruba před měsícem jsme vás informovali, že automobilové závody DiRT 5 se odloží, a to z 9. na 16. října. S takovým zpožděním by asi nikdo neměl problém, ovšem vývojáři ohlásili další odklad, a sice na 6. listopadu. Snad je to odklad poslední. Hra vyjde na XONE, PS4 a PC. Později se dostane také na konzole nové generace.