Herní studio Electronic Arts přidalo do své hry UFC 4 reklamy, které měly hráče zlákat na show od Amazonu – The Boys. Hráčům se ale takové počínání nelíbilo, neboť poté, co zaplatili peníze za hru, si nepřáli být součástí další reklamní kampaně. EA přiznalo chybu a reklamy ze hry stáhlo. Zároveň bylo přislíbeno, že integrace reklam se již v budoucnu neobjeví.