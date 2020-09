Legendární hra Company of Heroes dorazila konečně i na iPhony

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že legendární strategie Company of Heroes z bojišť druhé světové války zamířila na iPady. Na těch se podle všeho těšila tak velké popularitě, že se jí nyní rozhodli vývojáři zpřístupnit i majitelům iPhonů. Pokud se tedy řadíte mezi fanoušky tohoto žánru i vy, můžete začít slavit – stažení Company of Heroes na iPhone totiž již nebrání zhola nic.

Jak již bylo zmíněno výše, hra se odehrává na bojištích druhé světové války a to primárně v Evropě. Hráči se mohou převtělit jak do vůdců spojeneckých vojsk, tak i těch nacistických v mnoha různých mapách a typech konfliktů. Hra totiž dává na výběr z mnoha herních režimů od těch nejtaktičtějších a tedy i nejvíce náročných na čas až po rychlejší bitvy, které vám příliš mnoho času nezaberou. To vše přitom v krásném grafickém kabátku, za který by se nemusely stydět ani klasické počítačové strategie. Co se pak týče plynulosti, hra běží na iPhonech ve standardních 60 fps a podle prvotních ohlasů ze zahraničí je skvěle hratelná i na menších displejích. S určitým omezením přehlednosti je však samozřejmě nutné počítat.

Feral Interactive, který hru do iPhony dostal, si za ní účtuje 349 korun s tím, že jejím zakoupením získáte automaticky verzi pro iPad a naopak. Pokud pak již vlastníte verzi pro iPad z dřívějška, verze pro iPhony vám je nyní automaticky zdarma zpřístupněna. Pokud tedy hledáte kvalitní hru na blížící se dlouhé podzimní večery, právě jste jí našli.