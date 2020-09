Většina uživatelů se o svůj Mac či MacBook nedělí a používají jej výhradně sami. V určitých situacích je však sdílení macOS zařízení nutné – například pokud máte v domácnosti jen jeden jablečný počítač, popřípadě pokud se o něj musíte dělit se sourozencem. Co si budeme nalhávat, nikomu z nás by se nelíbilo, kdyby se nám někdo „hrabal“ v osobních datech, což je na sdíleném počítači klidně možné. Tento problém však řeší uživatelské účty, díky kterým si každý uživatel vytvoří svůj vlastní účet. Ostatní uživatelé se k datům tohoto účtu bez hesla nedostanou a stejně to funguje i naopak. Vlastní uživatelský účet tak může mít klidně celá rodina. Pojďme se společně podívat na to, jak nový uživatelský účet vytvořit a nastavit.

Jak na Macu vytvořit další uživatelský účet

Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli pro vytvoření dalšího uživatelského účtu, třeba pro člena rodiny či pro drahou polovičku, tak stačí, abyste se drželi tohoto návodu:

Prvně je nutné, abyste na vašem macOS zařízení klepnuli v levém horním rohu na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí rozbalovací menu, ve kterém klepněte na možnost Předvolby systému…

Tímto dojde k otevření nového okna, ve kterém se zobrazí jednotlivé sekce pro správu předvoleb systému.

Vás v tomto okně zajímá sekce s názvem Uživatelé a skupiny, na kterou klikněte.

na kterou Nyní je nutné, abyste klepnuli vlevo dole na ikonu zámku a pomocí hesla se autorizovali.

a pomocí hesla se Po úspěšné autorizaci klepněte v levé dolní části okna na malou ikonu +.

Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí okno, ve kterém už lze uživatele vytvořit.

V případě, že patříte mezi zdatnější uživatele, tak už vám nejspíše nebude dělat problém nový účet vytvořit. Pokud však nejste v informačních technologiích zdatní, tak pokračujte ve čtení – níže si totiž ukážeme, co znamenají jednotlivá políčka, a jakým způsobem byste je měli vyplnit.

Nastavení uživatele

Prvně je nutné, abyste vedle textu Nový účet rozklepnuli menu, ve kterém se nachází celkem čtyři možnosti, kdy s uživatelským účtem souvisí pouze první tři. Níže naleznete definici všech tří typů účtu:

Správce: když váš Mac či MacBook poprvé spustíte, tak je nutné, abyste si nastavili hlavní, administrátorský účet. Administrátor může v macOS instalovat aplikace, měnit nastavení a spravovat účty ostatních uživatelů. Na jednom Macu však nutně nemusí být jen jeden administrátor – může jich být rovnou více. Pokud se rozhodnete pro vytvoření účtu Správce, tak to znamená, že dotyčný bude mít přístup ke všem nastavením a možnostem, a že bude zkrátka a jednoduše schopen dělat se systémem cokoliv se mu zachce. U účtu Správce vždy nastavte heslo – pokud jej nenastavíte, tak se kdokoliv bude schopen přihlásit a získá přístup k celému zařízení.

když váš Mac či MacBook poprvé spustíte, tak je nutné, abyste si nastavili hlavní, administrátorský účet. Administrátor může v macOS instalovat aplikace, měnit nastavení a spravovat účty ostatních uživatelů. Na jednom Macu však nutně nemusí být jen jeden administrátor – může jich být rovnou více. Pokud se rozhodnete pro vytvoření účtu Správce, tak to znamená, že dotyčný bude mít přístup ke všem nastavením a možnostem, a že bude zkrátka a jednoduše schopen dělat se systémem cokoliv se mu zachce. U účtu Správce vždy nastavte heslo – pokud jej nenastavíte, tak se kdokoliv bude schopen přihlásit a získá přístup k celému zařízení. Standardní: tento účet je vhodný pro všechny obyčejné uživatele. Standardní uživatel je schopen na Macu instalovat aplikace a měnit nastavení spojená pouze s jeho uživatelským účtem. Nemůže však žádným způsobem zasahovat do ostatních účtů. Ve většině případech při vytváření nového účtu volíte právě typ Standardní.

tento účet je vhodný pro všechny obyčejné uživatele. Standardní uživatel je schopen na Macu instalovat aplikace a měnit nastavení spojená pouze s jeho uživatelským účtem. Nemůže však žádným způsobem zasahovat do ostatních účtů. Ve většině případech při vytváření nového účtu volíte právě typ Standardní. Pouze sdílení: jak už název napovídá, tak tento účet slouží pouze pro sdílení souborů v síti a ke vzdálenému přístupu. To znamená, že se k němu v rámci macOS ani klasicky nepřihlásíte.

Do kolonky Celé jméno poté vepište ideálně jméno a příjmení uživatele, aby v systému poté nevznikal zmatek. Po napsaní Celého jména se automaticky vyplní i Název účtu, který není nutné měnit, pokud to nutně nepotřebujete. Název účtu bude poté použit jakožto název domovské složky uživatele. Políčko Heslo poté slouží k nastavení hesla, Ověření poté k ověření hesla. Ve všech případech doporučuji, abyste heslo nastavili na naprosto všech profilech, samozřejmě kvůli bezpečnosti. Do políčka Nápověda hesla poté můžete napsat nějakou nápovědu, která vám může pomoci v případě, že heslo zapomenete. Rozhodně zde nepište vaše heslo k uživatelskému profilu. Po kompletním vyplnění stačí klepnout na Vytvořit uživatele a je hotovo.