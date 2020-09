Ocitli jste se někdy na webové stránce, kterou jste si chtěli uložit pro offline prohlížení, například do formátu PDF? V případě, že jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak pro vás mám skvělou zprávu. Tato možnost, tedy převod webové stránky v Safari do dokumentu PDF, je v iOS a iPadOS k dispozici. Do formátu PDF můžete uložit v Safari prakticky jakoukoliv stránku, kterou si poté můžete přečíst například po cestě do školy či do práce, čímž ušetříte mobilní data, anebo kdekoliv jinde, kde nebudou k dispozici mobilní data či Wi-Fi. Pojďme se tedy společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone z webové stránky v Safari vytvořit PDF dokument

Pokud jste se rozhodli pro uložení webové stránky v Safari do formátu PDF pro offline prohlížení, tak se nejedná o nic složitého. Stačí se držet tohoto postupu:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste se v Safari přesunuli na konkrétní webovou stránku, kterou chcete uložit.

kterou chcete uložit. Jakmile se na ni ocitnete, tak ve spodní části obrazovky klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

(čtvereček se šipkou). Poté je nutné, abyste ve druhém řádku našli ikonu aplikace Knihy, na kterou klepněte. Pokud ikonu nemůžete najít, tak se přesuňte úplně doprava, klepněte na Další, poté vpravo nahoře na Upravit a ikonu aplikace Knihy přidejte.

našli ikonu aplikace na kterou klepněte. Po klepnutí na ikonu této aplikace se ocitnete v aplikaci Knihy, kde se vám ihned zobrazí vytvořený PDF soubor.

Tento PDF soubor zůstane v aplikaci Knihy uložený i po opuštění této aplikace. Kdykoliv si tedy budete chtít tuto stránku přečíst, tak ji stačí v této aplikaci rozklepnout. K dispozici je samozřejmě také možnost pro sdílení – stačí PDF soubor otevřít, a poté vlevo nahoře klepnout na ikonu seznamu. Jakmile tak učiníte, tak klepněte vlevo nahoře na ikonu sdílení, a poté už soubor klasickým způsobem sdílejte. Na závěr podotknu, že je samozřejmě nutné mít nainstalovanou nativní aplikaci Knihy. V případě, že ji nainstalovanou nemáte, tak vám tento návod nebude fungovat.