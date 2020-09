Apple nepřímo potvrdil dnešní představení Apple Watch Series 6

Zdá se, že o dnešním představení Apple Watch Series 6 již není třeba jakkoliv pochybovat. Poté, co jej poněkolikáté potvrdil velmi přesný leaker Jon Prosser si totiž začali jablíčkáři po celém světě všímat nedostupnosti či dlouhé dodací doby u Apple Watch Series 5. A jelikož tyto věci velmi často doprovází představení nových produktů, lze je brát ze strany Applu za potvrzení dnešního představení hodinek.

Na nedostupnost Apple Watch Series 5 v naprosté většině variant narazili jablíčkáři například v USA, Číně či Japonsku. Co se pak týče Evropy v čele s Českou republikou, ta se potýká “jen” s velmi dlouhou dodací dobou – konkrétně dvoutýdenní. Přitom ještě před pár dny byly dodávky Apple Watch prováděny zpravidla do druhého dne. Je tedy více než pravděpodobné, že se jedná o záměrné zdržení ze strany Applu, který si již chystá půdu pro Apple Watch. Ostatně, kdyby byly za prodloužením dodací doby například problémy s výrobou, zcela určitě bychom o nich díky zdrojům z dodavatelského řetězce věděli.

Fotogalerie Apple Watch Series 5 + Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 5 4 +16 Fotek Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 5 18 Apple Watch Series 5 19 Apple Watch Series 5 20 Vstoupit do galerie

Nové Apple Watch Series 6 by se měly spolu s iPadem Air 4. generace ukázat v průběhu dnešního odpoledne. Zatímco od hodinek se žádné větší novinky neočekávají, u iPadu má Apple vsadit na bezrámečkový design a zřejmě i USB-C port. Velmi zajímavé je nicméně to, že u něj má Apple stále spoléhat na Touch ID namísto Face ID, které se však bude muset kvůli absenci Home Buttonu přesunout do Power Buttonu. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáží až následující hodiny.