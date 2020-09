Jablíčkáři si nechtějí instalovat iOS 13.7. Bojí se sledování vládou

U naprosté většinu nových verzí operačního systému iOS platí, že si je jablíčkáři do svých iPhonů instalují takřka instantně. V případě iOS 13.7, který Apple do světa vypustil minulý týden, je však situace zcela opačná. Do jeho instalace se totiž alespoň podle twitterových příspěvků jablíčkáři tak úplně nehrnou. Důvod je přitom poměrně bizarní.

Hlavní novinkou iOS 13.7 je začlenění “koronavirové technologie Applu a Googlu” do nastavení iPhonu. V tom se totiž nově objevuje sekce Kontakt s nákazou, skrze kterou lze zjednodušeně řečeno nastavit, aby vás telefon upozornil na setkání se s nakaženými koronavirem, kteří mají ve svých telefonech nainstalované kompatibilní aplikace umožňující informovat o jejich zdravotním stavu okolí. NA Twitteru se však začínají objevovat teorie o tom, že je celá technologie vymyšlena zejména kvůli snadnému sledování uživatelů vládami daných zemí a za koronavirus je jen ukryta. Nutno přitom podotknout, že těmto konspiracím věří dle všeho skutečně velké množství lidí, jelikož na sociálních sítích naleznete podobných příspěvků v tuto chvíli již opravdu mraky, mnohé z nich jsou navíc hojně sdílené i lajkované.

Poměrně úsměvné je nicméně to, že k vyvrácení těchto teorií stačí jen poměrně málo – konkrétně nastudování si jejich funkčnosti z informací postyknutých Applem či Googlem. Celá technologie totiž funguje jednak naprosto anonymně, jednak lokálně (tedy vše se zpracovává přímo v telefonu) a jednak bez jakékoliv návaznosti na polohu uživatele. Ta totiž není ve výsledku absolutně důležitá. U technologie jsou totiž důležitá jen setkání s nakaženými (či nenakaženými), avšak to, kde k nim dojde, je ve výsledku úplně jedno. Při kontaktu se totiž zaznamená identifikátor daného uživatele, skrze který jej následně lze zkontaktovat. Nic záludnějšího technologie neobsahuje. A co víc – technologii je v iOS 13.7 nutné nejprve ručně zaktivovat. To jinými slovy znamená, že se na iOS 13.7 dá bez problému fungovat i v případě, že konspiracím ohledně sledování polohy vládou věříte i vy. Nové nastavení si stačí jen v tomto případě nevšímat.