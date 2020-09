Takto vypadá tričko, které Apple rozdával svým zaměstnancům za úspěch ve speciální fitness výzvě

Jablečná společnost je všeobecně známá tím, že se snaží co nejvíce odlišit od ostatních korporátů a zajistit zaměstnancům nejen moderní pracovní prostředí, příjemné benefity a aktivní účast na různých zajímavých projektech, ale zejména jim také pomoci s mentálním zdravím, uvolněním a produktivitou. Právě kvůli těmto posledním třem kategoriím pak Apple pořádá speciální fitness výzvy, které spočívají v aktivním plnění úkolů na Apple Watch a snaze využít chytré hodinky na maximum. Především se pak jedná o uzavírání estetických barevných kruhů, které vás informují o tom, kolik jste spálili kalorií, jak moc jste se ten den hýbali a zda jste nachodili dostatečný počet kroků. Podobnou výzvu sice Apple pořádá každoročně v únoru, nicméně pandemie koronaviru sportovní aktivity jaksi oddálila, a tak se k této podpoře zdraví svých zaměstnanců společnost uchyluje až nyní.

Konkrétně pak měsíc pohybu proběhl od 20. července do 16. srpna a náležitě oddaní a disciplinovaní zaměstnanci samozřejmě za svou snahu obdrží náležitou odměnu. V případě úspěšného naplnění všech tří různorodých aktivit pak pracovníci obdrželi tričko s logem Applu a symbolem roku 2020. Nechybí ani speciální přáníčko s pogratulováním, které má sloužit jako motivace do budoucna a způsob jak do soutěže zapojit další, o poznání lenivější kolegy. Tak či onak, na další kolo této pozoruhodné výzvy si ještě nějakou dobu počkáme a dá se očekávat, že se Apple v budoucnu bude opět řídit aktuálním stavem šíření viru a zařídí se podle toho, jak bude vypadat za několik měsíců situace ve světě i Spojených státech.