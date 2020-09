Jak se zbavit stresu: Nejlepší aplikace, které vám pomohou zbavit se stresu (nejen) ze školy

Září je tu, na Českou republiku (zatím) nebylo uvaleno druhé kolo celostátní koronavirové karantény, a to mimo jiné znamená, že mnozí z nás již usedli nebo zanedlouho opět usednou opět do školních lavic, učeben a přednáškových sálů. Připadá vám návrat do školy stresující? Omluvenku vám sice vystavit neumíme, můžeme vám ale nabídnout výběr meditačních a relaxačních aplikací, se kterými pro vás bude začátek školního roku o něco snesitelnější.

Insight Timer – bezplatně a všestranně

Pokud hledáte bezplatnou aplikaci, kde najdete opravdu bohatou škálu různých druhů meditace, relaxace a afirmací pro nejrůznější příležitosti od uvolnění, přes lepší spánek nebo produktivitu až po zhubnutí, měli byste rozhodně sáhnout po aplikaci Insight Timer. Najdete v ní plno programů od různých tvůrců, hlasově řízenou meditaci i relaxační hudbu či zvuky. Insight Timer nabízí jak jednorázové meditace, tak i programy, sestávající z více lekcí. V prémiové verzi (od 279 korun) naleznete meditační lekce a programy navíc, můžeme vám ale zaručit, že si bohatě vystačíte i s bezplatnou základní variantou.

Smiling Mind – prostě jednoduše

Podobně jako Insight Timer je také aplikace Smiling Mind zdarma. Nabízí řadu meditačních a relaxačních programů, které jsou zaměřené například na soustředění, správné dýchání, lepší práci s vlastními myšlenkami nebo práci s tělem. Programy v aplikaci jsou určené pro uživatele všech věkových kategorií a spolupracovali na nich psychologové a další odborníci.

Calmio – hezky česky

Pokud neovládáte angličtinu nebo zkrátka jen dáváte přednost česky mluveným meditačním a relaxačním programům, můžete vyzkoušet ryze českou aplikaci Calmio. Nabízí několik programů pro uvolnění, relaxaci i lepší spánek, poradí vám s ideální polohou pro meditaci a dokáže vám také pomoci se zklidněním vaší mysli, lepším soustředěním, nebo třeba rychlejším usínáním. V aplikaci si můžete zvolit jak mužský, tak i ženský hlas.

Stop, Breathe & Think (MyLife Meditation)

Tvůrci aplikace Stop, Breathe & Think slibují, že vám s její pomocí umožní uvolnit se a nalézt vnitřní klid prakticky kdykoliv a kdekoliv. Aplikace nabízí sérii řízených aplikací, pustit si můžete třeba také vida s jógou nebo vést deník, do kterého si můžete zaznamenávat změny svých nálad. Aplikace je ke stažení zdarma, prémiové členství s bonusovými funkcemi a obsahem vás vyjde na 269 korun měsíčně.