Kde jsou kolony: Nejlepší aplikace pro řidiče

V tomto článku se společně podíváme na ty nejlepší aplikace pro řidiče. V tomto případě však vynecháme aplikace určené výhradně pro navigování – o nejlepších navigacích se totiž můžete dočíst v tomto článku. Namísto navigací se tedy podíváme na aplikace, které dokáží řidiče například informovat a rozbitých silnicích, anebo o cestách, které jsou perfektní na svižnou projížďku. Pokud se chcete o těchto aplikacích dozvědět více, tak dočtěte tento článek až do konce. Níže si můžete přečíst více o aplikaci iPumpuj, kterou jsme si ve zvláštním článku rozebrali o něco více – ta vám dokáže zprostředkovat ceny paliv v celé České republice.

ŘSD dopravní informace

Jaká jiná aplikace by dokázala podávat přesnější a komplexnější informace, než ta oficiální přímo od Ředitelství silnic a dálnic. Pokud si chcete nechat zobrazit aktuální dopravní situaci na cestách v České republice, tak je aplikace ŘSD dopravní informace přímým zdrojem. Aplikace dokáže zobrazit dopravní mapu včetně stupňů dopravy a kamer, na kterých si můžete jednoduše prohlédnout různé úseky. Měli byste zde najít vše, co byste před jízdou měli vědět. Kromě toho jsou v aplikaci dostupné další funkce – například plánování tras, avšak kvůli tomu si asi většina uživatelů tuto aplikaci nestáhne.

Waze

I když jsme v úvodu uvedli, že se v tomto článku nebudeme dívat na navigační aplikace, tak do tohoto seznamu prostě a jednoduše musím Waze zařadit. Kromě toho, že je Waze perfektní navigační aplikací, tak nabízí také informace o výmolech či pracích na silnici, společně s hlášením policejních hlídek. Na všechny tyto situace dokáže aplikace upozornit díky komunity uživatelů, kteří v aplikaci Waze tvoří jakousi sociální síť. Společně pak nahlašují různé situace na silnici a pomáhají tak dalším uživatelům – řidičům. Osobně používám v autě Waze na pozadí, aby mě informoval o tom, co potřebuji vědět.

Drivers‘ Roads

Pokud pro vás vaše auto není pouhým autem, ale milenkou se čtyřmi koly, tak zajisté čas od času neodoláte nějaké té svižnější projížďce. Otázkou však ale zůstává, kam se můžete jet rychleji projet, abyste nikoho neohrozili. Přesně z tohoto důvodu vznikla webová aplikace Driver’s Roads. V této aplikaci si jednoduše zadáte lokalitu, ve které chcete zobrazit cesty určené k projížďce, a aplikace vám poté ty nejlepší „vyplivne“. Na vás už je potom jen si zvolit tu správnou a vrhnout se na ni. Po vyhledání se na obrazovce vašeho zařízení objeví mapa s vyznačeným úsekem, kam se stačí dopravit a připravit se na nezapomenutelnou jízdu. Drivers‘ Roads nemá svou vlastní aplikaci, ale najdete jej pouze na webu, a to pomocí odkazu níže.

Zaparkuju.cz

Tato aplikace je určená především pro obyvatele Prahy. Jak jistě víte, tak se v Praze nachází jakési zóny pro parkování. Aplikace Zaparkuju.cz se stará o to, abyste i v Praze zaparkovali bez starostí. Díky této aplikace můžete hledat místa, kde v Praze zaparkovat za lepší cenu, anebo úplně zdarma. V aplikaci si jednoduše vyberete lokalitu, kde parkování hledáte, a poté se vám zobrazí ta nejlepší místa. Na vás už je jen si vybrat to správné a dopravit se tam. Pokud tedy máte s parkováním v Praze problém, je pro vás aplikace Zaparkuju.cz to pravé ořechové. Kromě toho v aplikaci najdete také informace o parkovacích zónách, včetně detailních informací o typu i platbě.

Kalkulačka paliva na cestu

Pokud jste někdy potřebovali zjistit, kolik litrů paliva budete potřebovat na určitou cestu, anebo naopak kolik kilometrů ujedete na určité natankované litry paliva, tak k tomu můžete využít aplikaci Kalkulačka paliva na cestu. Tato kalkulačka dokáže spočítat spotřebu paliva a nákladů na cestu podle ujeté vzdálenosti, průměrné spotřeby vozidla, anebo podle ceny benzínu či nafty. Kromě toho lze do aplikace vepsat také počet cestujících, čímž se náklady na cestu mohou rozdělit. Provedené výpočty se poté ukládají do historie aplikace. Tato aplikace je k dispozici v App Storu za 79 korun. Pokud se vám nechce tuto částku za aplikaci obětovat, tak můžete využít internetové kalkulačky na tomto odkazu, která však nemá podobu aplikace.

Smart Dash Cam

Součástí výbavy některých řidičů je kamera, která snímá dění za předním sklem. Pokud způsobíte nehodu, nebo naopak způsobí nehodu někdo jiný, tak právě tato tzv. dash kamera dokáže být perfektním svědkem ve všech situacích. Pokud patříte mezi řidiče, kteří kameru prozatím nevlastní, tak by se vám mohla hodit aplikace Smart Dash Cam. Ta totiž dokáže proměnit váš iPhone v již zmíněnou kameru. Zařízení tak stačí upevnit do držáku na čelní sklo, spustit aplikaci a začít nahrávat záznam. Tento záznam se samozřejmě postupně přehrává novějším záznamem, tudíž se nemusíte bát toho, že by vám aplikace zabrala veškeré volné místo v zařízení.