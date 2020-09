Popularita Amazonu ve Velké Británii velmi rychle stoupá. Online prodejce se tak za tímto účelem rozhodl v této zemi vytvořit 7 tisíc pracovních míst. Společnost konkrétně uvedla, že už v tomto roce vytvořila 3 tisíce pracovních pozic. Do konce roku to tak může znamenat, že Amazon ve Velké Británii vytvořil 10 tisíc pracovních míst. Počet zaměstnanců Amazonu by tím pádem stoupl v této zemi na přibližně 40 tisíc.