TOP 5 her na iPhone, kterými si můžete zpříjemnit začátek školního roku

Jistě znáte ten pocit, když se prázdniny blíží pomalu ke konci a vy úzkostlivě vyhlížíte další školní rok. Inu, chápeme, že je vám tato chvíle poněkud nepříjemná a rádi byste si zalezli zpět do peřin místo ranního vstávání, a tak jsme si pro vás připravili seznam 5 her, které vám zlepší náladu a uvedou vás do pohody. Konec konců, není nic lepšího se vyřádit v nějaké té povedené hře, nasát její atmosféru a zapomenout alespoň na pár hodin na každodenní život. Samozřejmě jsme neopomněli žádné žánry, a tak na vás čeká nejen přehled frenetických stříleček, ale i RPG, strategií, odpočinkových titulů a epických adventur.

Inside

Chtěli jste někdy vědět, jaké to je probudit se v útrobách cizího, prazvláštního světa plného temnoty a nepoznané hrůzy? Pak byste měli pohotově zbystřit. V případě Inside z dílny studia Playdead si totiž ze hraní odnese zážitek, na nějž jen tak nezapomenete. Krátká a příběhová adventura nás zavede do temného a odcizeného světa, kde je lidstvo zotročeno jakýmisi stvořeními a jednotlivcům jsou pravidelně vymývány mozky, aby kladli co nejmenší odpor. My se vžijeme do role malého chlapce, jemuž se podaří zkáze uniknout a jako jeden z mála stále disponuje svobodným myšlením. Nechybí pořádně hutná atmosféra, nanejvýš depresivní prostředí a posmutnělý hudební doprovod, který vás bude strašit ještě několik dní po dohrání. Nechceme prozrazovat příliš detailů, ale pokud si potrpíte na skvělé a originální adventury, měli byste ihned zamířit na App Store a netradiční Inside si pořídit.

Aion: Legions of War

Když přijde na MMORPG, je jich na iOS jako máku. A ostatně, není se čemu divit. Ty kvalitní by se však daly spočítat na prstech jedné ruky, a ač by mnozí zlí jazykové označili tento žánr za umírající, není tomu tak. Alespoň tedy v případě Aion: Legions of War, které nabízí nespočet povolání, obrovský herní svět, minimum mikrotransakcí a především zajímavý příběh i netradiční herní mechaniky, kterými se konkurence příliš chlubit nemůže. Samozřejmostí je grafická stránka a epický hudební doprovod. Konec konců, hra se přímo inspiruje svou počítačovou předlohou a snaží se navázat nejen v otázce obsahu, ale i dalších mechanik jako je například soubojový systém. Tak či onak, pakliže tedy máte v lásce originální MMORPG a chcete v něčem utopit desítky a stovky hodin, zamiřte na App Store a dejte se do boje.

Dota Underlords

Kde vládnou emoce, tam musí mnohdy zakročit racionalita. To je ostatně případ hry Dota Underlords, kde nejdále dojdete s propracovanou strategií a soustředěnými, promyšlenými pohyby. Na rozdíl od frenetické MOBA hry, jak ji známe z obrazovek našich počítačů, se jedná o poznání taktičtější verzi, která funguje na principů šachů. Souboje fungují tahově, hrdinové se volí kvůli jejich speciálním schopnostem a jediný špatný tah může znamenat váš konec. Hra zaznamenala obrovský úspěch a ihned se umístila v žebříčku nejstahovanějších her. Není divu, Valve si dalo záležet a nabízí kromě hraní proti umělé inteligence také turnaje, pestrou paletu hrdinů a de facto neomezenou zásobu obsahu díky neustálým aktualizacím, které obsahují nové předměty a legendární vybavení. Máte-li pro strach uděláno a nebojíte se postavit zkušenějším hráčům, nebo milujete Dotu a šachy, lepšího titulu momentálně není. Zabaví vás na desítky hodin, mikrotransakce nijak nenarušují zážitek a zároveň si hru můžete z App Store stáhnout zdarma. Co více si tedy přát?

GRIS

Existenciální krize, rozpor uvnitř sebe sama a nikdy nekončící utrpení, doplněné o nádhernou symfonii barev a zvuků. I takto by se dala popsat hra GRIS od renomovaného studia Revolver Digital. Tito vývojáři jsou sice známí tím, že si umí udělat legraci sami ze sebe a nic neberou vážně, ale v tomto případě se tvorby ujali s až nevídanou vážností a vytvořili něco, co v hráčích zanechá nezapomenutelný zážitek. GRIS na první pohled působí jako malebná 2D adventura, která je sice lineární, ale na dlouhou dobu dokáže zabavit. A právě tento by na hru dokonale sedl, jenže tu je něco víc, co tomuto titulu dodává nádech tajemna. Příběh se totiž točí okolo dívky, jež se ztratí ve svém vlastním světě a snaží se vyrovnat se svou bolestivou existencí. Zároveň oplývá jistými schopnostmi, které se promítnou na celkovém zážitku až v průběhu hry. Nechybí jednoduché hádanky, úžasné scenérie a kontrast krásného, živého světa a duše plné temnoty. Normálně byste hru sice dohráli za pár hodin, ale díky level designu se bude okolím kochat natolik, že zapomenete na čas a herní doba se vám pěkně protáhne. Zamiřte na App Store a dejte GRIS šanci.

Call of Duty: Mobile

Na úplný závěr se sluší snad alespoň zmínit neuvěřitelně populární a gigantickou mobilní hru, o níž jste všichni již pravděpodobně slyšeli. Řeč je o Call of Duty: Mobile, střílečce, která rozvířila stojaté vody žánru na mobilních platformách a nabídla nejen vynikající a dechberoucí grafickou stránku, ale i hratelnost a funkce srovnatelné se stolními verzemi. Ne nadarmo si tak hru stáhlo několik set milionů hráčů a čísla stále rekordně nabývají. Jedná se navíc o skvělý doplněk k novému dílu Modern Warfare, který nabízí mapy z předchozích dílů, kombinuje to nejlepších z předchůdců a zároveň disponuje intuitivním ovládáním, přizpůsobeným dotykovým displejům. Ani s mikrotransakcemi to vývojáři příliš nepřehnali, a byť si můžete dokoupit kosmetické záležitosti za reálné peníze, na hratelnost to nemá takřka žádný vliv. Potěší také neuvěřitelná zásoba herních módů, cross-platform a neustálé přidávání nového obsahu, který vás u obrazovek udrží pěkně dlouhou dobu. Pokud se vám tedy chce ve frenetické akci poměřit síly s ostatními hráči a nebojíte se kompetitivního režimu, zamiřte na App Store a hru si zdarma stáhněte