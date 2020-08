Na iOS míří strategická adaptace deskové hry Roll for the Galaxy

Pokud nedáte dopustit na klasické deskové hry a frenetické mobilní hry vám příliš neříkají, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři ze studia Temple Gates Games totiž přispěchali s unikátním nápadem, a to zkombinovat tyto dva vzdálené světy a zadaptovat legendární strategickou deskovou hru Roll for the Galaxy, kde se hráči vydají do hlubokého vesmíru a pokusí se vybudovat civilizaci. Ne však jen tak ledajakou, vaše cenná komunita se bude nacházet přímo ve vesmíru a bude na vás, abyste pravidelně zajišťovali inovace technologií, dostatek surovin a zároveň podporovali ty největší talenty a nejlepší vědce. Nejzajímavější herní aspekt je nicméně to, že vše probíhá na základě hodu kostkou a osud vaší civilizace tak leží částečně na vašich schopnostech a částečně na štěstí.

Tak či onak, vaším cílem nebude nic jiného než porazit další 2 až 4 soupeře a zajistit vaší civilizaci co největší prosperitu. A nemusíte se bát, že by možností bylo pomálu, jelikož je ve hře k dispozici 9 různých frakcí, stejný počet začátečních světů a až 60 různých staveb, předmětů a technologií. Kromě toho na hráče čeká i několik módů a zatímto Pass and Play tkví v, jak už název napovídá, jednom zařízení, které si hráči budou posílat dokonale a odehrávat své tahy, nechybí ani standardní multiplayerový mód pro více hráčů. Pakliže si ale na hru teprve zvykáte a bojíte se fatální prohry v případě hraní ve více lidech, stačí přepnout na režim s AI a potrénovat s umělou inteligencí, která vám vysvětlí základní postupy a naučí vás primární strategie a taktiky. Pakliže vás tedy tato unikátní adaptace zaujala, zamiřte na App Store a hru si za 249 korun pořiďte.