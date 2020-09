O AirPods Pro je obří zájem, prodávají se skoro stejně dobře jako klasické AirPods

Když Apple na konci loňského roku světu představil nová bezdrátová sluchátka AirPods Pro, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Jedné skupině jablíčkářů se jimi díky jejich skvělým vlastnostem či tvaru velmi zavděčil, druhou však naopak pobouřil poměrně vysokou cenou, kterou si za ně účtuje. S odstupem času se však ukazuje, že jablíčkářů z první skupiny je o poznání více. AirPods Pro jsou totiž doslova prodejním hitem.

Přestože si za AirPods Pro Apple účtuje v České republice na 7290 korun, v prvních týdnech prodejů byly beznadějně vyprodané. Že je o ně i nadále velký zájem potvrzují i zdroje asijského portálu DigiTimes, podle kterých by se měly do konce letoška jejich prodeje vyrovnat klasické verzi AirPods. Dohromady by pak měly prodeje AirPods v letošním roce tvořit 82 milionů kusů, což je na pouhé příslušenství naprosto neuvěřitelné číslo.

Dá se očekávat, že hlavní prodejní boom AirPods a AirPods Pro nastane s příchodem iPhonů 12. K těm totiž Apple nepřibalí klasické drátové EarPods, což podle naprosté většiny analytiků přiměje jejich uživatele právě ke koupi bezdrátových AirPods. Do prodejů se navíc promítnou i blížící se vánoční svátky, které AirPods velmi pravděpodobně stejně jako v předešlých letech ovládnou. Ani v příštím roce se však nedá očekávat jakýkoliv prodejní propad. V dílnách Applu jsou totiž již přichystány nové modelové řady, které by měly být v průběhu příštího roku uvolňovány a které se na rozpumpování prodejů opět podepíší.