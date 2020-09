Legendární Nokia 3310 oslavila 20 let: Podívejte se na ty nejlepší vtípky s ní z českého i zahraničního internetu

Čas letí neúprosným tempem. Ještě několik let zpět jsme si mohli o dnešních smartphonech nabušenými těmi nejlepšími technologiemi jen zdát. Než přišel iPhone, byly zde převážně tlačítkové telefony. Drtivý podíl na trhu tehdy měla finská společnost Nokia, která přinesla svého času několik ikonických zařízení. Jedním z nich je bez debat Nokia 3310. Ta se stala legendou a do dnešních dnů je jakýmsi synonymem pro nerozbitnost a nekonečnou výdrž baterie u mobilních telefonů. Mobil byl opravdu hitem, což dokazují i prodejní čísla. Tohoto modelu se údajně prodalo 126 milionů kusů, a to od jeho představení – 1. září 2000.

Nokia 3310 dorazila s integrovanou anténou, což sice nebyla žádná novinka, ovšem někteří výrobci neustále dodávali mobil s nevzhlednou anténou. Mobil měl bez diskuze pohodlnou klávesnici, díky které jste mohli psát smsky rychlostí blesku. Lákadlem byly i vyměnitelné kryty. Pořád mám před očima, jak jsem na poutích vídával za 100 až 120 korun kryty právě pro Nokii 3310. Displej tohoto zařízení uměl zobrazovat obrázky, které si uživatelé byli schopni vložit na tapetu. Legendární ovšem byly hry, obzvláště pak dvě. Had druhé generace, který nabízel o něco propracovanější vyobrazení a bonusy v podobě „kokinek“. Dále bez debat vesmírná řežba v podobě Space Impact. Ti starší z vás si také jistě vzpomenou, že do mobilu šly stahovat monotónní skladby i obrázky, což šlo tak, že jste poslali za nekřesťanský peníz SMS v tom a tom tvaru na nějaké číslo. Ano, i já párkrát takto utratil kapesné.

Jak ale uvádíme výše, Nokia 3310 má pověst nezničitelného stroje, kolem kterého se váže několik vtipů. Pojďme tedy společně zavzpomínat na tuto legendu.

1.Nokia 3310 vs iPhone 11

Tu a tam mi Facebook nabízí opravdu neuvěřitelná videa. Mezi nimi je i autor, který svým vozem přejíždí všelijaké předměty. Jednou si vzal takto na paškál i iPhone 11 a právě Nokii 3310. Který model z tohoto klání vyšel lépe uvidíte ve videu pod odstavcem.

2. Funkční i s těžkým zraněním

Dokážete si představit, že byste do svého iPhonu vyvrtali dvě díry a čekali na hovor? Já tedy ne. Pro Nokii 3310 není něco podobného žádný problém.

3. Nokia 3310 vs 20mm

Bohužel žádné zařízení není nezničitelné. Ač jsem doufal, že Nokia 3310 obstojí proti odstřelovací pušce ráže 20mm, opak byl pravdou.

4. Nokia 3310 vs Nokia 3310

Společnost Nokia si byla popularity svého modelu dobře vědoma. V roce 2017 tak vydala nový model Nokie 3310, který můžete například koupit na Alze. Jedná se o hezkou vzpomínku za pár korun, která může spolehlivě sloužit jako záložní telefon. Dostál ale nový model věhlasu staršího bratra? Na to se podíváme ve videu pod odstavcem.

5. Nokia 3310 vs mixér

Tohoto chlapa zřejmě kdejaký technologický nadšenec z hloubi duše nenávidí. Pravidelně bere nová zařízení, která postaví v souboj s kuchyňským mixérem. Jednou se tak rozhodl udělat i s Nokií 3310. Ač jde opravdu o pevnou cihlou, je jasné, že proti tisícím otáčkám za minutu neměla šanci.

6. Kladivo značky Nokia

Nokia 3310 může mít mnoho využití. V tomto videu uvidíte kladivo vyhotovené z Nokie 3310 v přímém klání s iPhonem 7.

7. Ikonické vyzvánění

Stejně jako dnes má iPhone vyzvánění, jež bezpečně rozlišíte od ostatních, podobně to tak měla i Nokia. Co si takhle zavzpomínat rovnou v desetihodinové verzi? Kdo tvrdí, že tento zvuk nikdy neslyšel, lže!

8. Hry

Jak jsme již uvedli, tento model přinesl i několik ikonických her. Připomenout si je můžete v tomto videu. Nostalgie zaručena.

9. Moře vtipů

Jelikož jde mezi mobilními telefony o skutečnou legendu, je kolem ní i nespočet vtipů. Na mnoho z nich jste během života jistě narazili. Snad vám tedy ukážem pár nových.