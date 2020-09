Podívejte se na nejmenší funkční iMac na světě

Jednou za čas se v technologickém světě objeví kuriozita, která strhne pozornost nejen technologických nadšenců, ale i dosud nezaujatých fanoušků a dokonce také zlých jazyků. A věřte nebo ne, většinou za podobnou absurditou nestojí nikdo jiný než designéři, kteří se podílí na konceptech budoucích jablečných zařízení a aktivně prezentují komunitě odvážné návrhy toho, jak by mohly některé produkty vypadat. Nejinak je tomu i u kanálu The Casual Engineer, který sice nemá příliš mnoho odběratelů, ale zato se netají svou vášní. Inženýr a designér Michael Pick si totiž tentokrát posvítil právě na iMac a rozhodl se pokořit rekord. Konkrétně pak vytvořit nejmenší osobní počítač Applu na světě, který by však fungoval obdobně jako ten stolní.

Fotogalerie imac mini the casual engineer 2 imac mini the casual engineer 3 imac mini the casual engineer 4 imac mini the casual engineer 5 +3 Fotek imac mini the casual engineer 6 imac mini the casual engineer Vstoupit do galerie

Pravděpodobně jste si nikdy nepřáli, aby byl iMac menší, protože by to zbytečně narušovalo komfort a především bránilo v práci, nicméně jak Pick názorně ukázal, vše je možné a v praxi i poměrně proveditelné. Nicméně je nutné podotknout, že zařízení pochopitelně na oficiálním macOS neběží a místo toho využívá Raspberry Pi 4 a speciální operační systém iRaspbian. Nainstalovat oficiální systém od Applu je totiž v tomto případě téměř nemožné a to ani nemluvíme o tom efektivně ho zkombinovat s hardwarem, tedy jiným, než jakému je šitý na míru. I tak se ale jedná o pozoruhodný kus inženýrské práci a není se čemu divit. Pick se zaměřil na 3D tisk a zároveň nainstaloval 7palcový displej a zbavil se dvou USB-A portů i Ethernetu. Tak či onak, na finální výsledek se můžete podívat sami.