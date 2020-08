Apple vtipně skrývá skutečnou výdrž iPhonů při jejich srovnání

Na webu Apple.com a potažmo jeho jazykových mutacích toho lze nalézt opravdu mnoho od eshopu, přes tiskové zprávy až po strukturu nejvyššího vedení firmy. Jednou z nejužitečnějších vychytávek je pak bezesporu jeho srovnávač produktů v rámci dané kategorie, díky kterému si lze pěkně přehledně porovnat spousty prodávaných produktů z minulosti i současnosti. Právě tento srovnávač však obsahuje i vtipnou věc týkající se baterie.

Fotogalerie srovnavac applu 7 srovnavac applu 6 srovnavac applu 5 srovnavac applu 4 +4 Fotek srovnavac applu 3 srovnavac applu 2 srovnavac applu 1 Vstoupit do galerie

Pokud na webu Applu přejdete do sekce iPhone a následně zvolíte možnost Srovnání, objeví se vám klasický srovnávač, do kterého lze umístit jak iPhony ze současné nabídky, tak i modely z let minulých. Právě ty ostatně i Apple rád sám používá pro demonstraci zlepšení výdrže baterie. U iPhonu 11 Pro tak naleznete místo přesného časového údaje ve srovnávači jen informaci o tom, že vydrží až o 4 hodiny déle než iPhone XS. A právě zde začíná zábava. Jakmile si do srovnávače zadáte iPhone XS v domnění, že skrze něj zjistíte, jakou výdrž má iPhone 11 Pro, dozvíte se, že je XS z hlediska výdrže až o 30 minut lepší než iPhone X. Když totéž uděláte u iPhonu X, zjistíte, že je na tom až o 2 hodiny lépe než iPhone 7. Pokud se tentýž proces rozhodnete zopakovat i u iPhonu 7, zjistíte, že je tento model dle Applu z hlediska výdrže až o 2 hodiny lepší než iPhone 6s. A jak je na tom iPhone 6s? Nijak. To totiž už Apple ve srovnávači neuvádí, jelikož by se zřejmě podle jeho logiky “až o xxx” dostal na poměrně nelichotivé hodnoty. Vždyť jen mezi 11 Pro a 6s by mělo být čistě teoreticky nějakých 8,5 hodin rozdílu výdrže baterie – tedy alespoň dle hodnot výše.

Celou zápletku ze srovnávače je samozřejmě nutné brát svým způsobem s úsměvem a nikoliv jako snahu Applu zamaskovat skutečnou výdrž svých iPhonů. Ta totiž není až tak problematická dohledat, jelikož jí Apple alespoň v hrubých obrysech uvádí na mikrostránkách daných iPhonů, konkrétně pak v jejich technických specifikacích. Pokud se tedy budete rozhodovat pro nový iPhone a je pro vás baterie klíčovým faktorem, srovnávač Applu vám příliš nápomocný nebude, jelikož vám toho vlastně moc neřekne.