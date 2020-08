Apple v iOS 14 vylepšení recenzní systém v Apple Maps

Uživatelé se často mezi sebou přou, zda jsou lepší mapy od Googlu, nebo ty od Applu. S těžkým srdcem je třeba říct, že tento závod prozatím asi vede konkurence, neboť Google Maps jsou i pro značné množství jablíčkářů volbou číslo jedna. Applu tedy nezbývá než své mapy vylepšovat a všemožně jinak upravovat, aby daly uživatelům co nejkomfortnější zážitek. K tomu může pomoct i omezení spoléhání se na partnery. Apple chce mít zřejmě nad daty kontrolu.

Tyto kroky napověděla nedávno uvolněná šestá beta iOS 14, ze které lze pravděpodobně vyčíst, že se Apple snaží zbavit závislosti na Foursquare, Yelpu a jiných. Tito partneři mají na starost recenze a fotografie restaurací, parků, barů či jiných podniků a zajimavých míst. Pokud dnes otevřete Apple Maps a kliknete na nějaké takové místo, ukáží se vám fotografie a recenze právě od třetí strany. Kromě výše zmíněných můžete narazit i na TripAdvisor. Pokud pak uživatel klepne na recenze, aby se o daném místu dozvěděl něco více, je automaticky přesměrován na partnerský web. Pokud pak chce uživatel k danému místu přidat i své vlastní fotografie, musí to rovněž udělat prostřednictvím aplikace třetí strany.

V šesté betě iOS 14 je do map implementováno nové uživateské rozhraní, kdy uživatel může konkrétní místo doporučit palcem nahoru nebo dolů, a to v různých kategoriích. Fotografie půjdou také nahrávat přímo z karty v mapách. Apple Maps ovšem tuto možnost umožní, v souladu s podmínkami, pouze uživatelům starších 13 let.