WhatsApp brzy nabídne přehlednější správu uložených souborů

Pokud aktivně využíváte WhatsApp, pak nám jistě dáte za pravdu když řekneme, že je občas poměrně náročné a nepraktické prodírat se hromadou nepoužívaných souborů a hledání toho, co právě hledáte. Dosud však byla správa obsahu poněkud zanedbána a vývojáři funkci umožňující lepší a efektivnější vyhledávání prozatím nenabídli. To se ale naštěstí mění a tvůrci přispěchali s novinkou, která jistě potěší všechny, kterým na disku zabírají multimédia moc místa. Nová a transparentnější správa obsahu vám totiž umožní jasně nahlédnout pod pokličku toho, kolik dat aplikace schraňuje a kolik místa jednotlivé soubory zabírají. Díky tomu se budete moci sami rozhodnout, zda chcete nepotřebný obsah smazat a uvolnit si tak místo na disku, nebo se jedná o něco důležitého, o co byste neradi přišli.

Kromě možnosti seřadit obsah podle velikosti se navíc vývojáři pochlubili i několika kategoriemi, které vám umožní rozdělit soubory podle toho, zda vám je někdo přeposlal a využil funkce Forward, nebo podle toho o jaký typ souboru se jedná. To vám výrazně zkrátí sáhodlouhé prohledávání uložiště a rozhodování se, zda vám byl daný soubor poslán přímo, nebo se jedná pouze o obsah ze sdílené zprávy. Zejména pak tato funkce míří na uživatele, kteří se pohybují v mnoha chatech najednou a do schránky jim čas od času přijde nevyžádaný soubor. Například rádoby vtipný obrázek, který někdo poslal do skupiny nebo vám ho odněkud přeposlal. Tak či onak, novinka je stále ve vývoji a na finální verzi si podle vývojářů ještě nějakou dobu počkáme.