Tu a tam jsme svědky, že kolem naší planety proletí nějaké to vesmírné těleso. Stane se tak i na začátku listopadu, kdy naši planetu mine asteroid 2018 VP1. Vzdálenost by měla být pouhých 5850 kilometrů. I kdyby asteroid „trefil“ Zemi, vzhledem k jeho dvoumetrové délce by se rozpadl v atmosféře. Pravděpodobnost, že naši planetu zcela mine, je 99,988%.