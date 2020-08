NASA ukázala světu nový proudový motor určený do letadel X-59. Očekávaná rychlost je až 1600 km/h ve výšce 17 tisíc metrů. Hlavním tvůrcem motoru je společnost General Electric. Motor není žádný drobek, na délku má téměř čtyři metry a jeho hmotnost je takřka 10 tun. Letadlo X-59 by mohlo s tímto motorem absolvovat první let v polovině příštího roku. Nic není ale jisté, pokud bude motor příliš hlučný, regulační úřady mohou jeho přítomnost v X-59 zakázat.