Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC herní pecky Hitman 2 a Shadowrun Collection

Co by to bylo za správný herní týden, kdyby se mezi výčtem novinek neobjevilo i to, že studio Epic Games rozdává nějaké další pecky. Konec konců, byť se herní gigant hrdinně soudí s Applem, vývojáři stále přicházejí se způsoby jak potěšit hráče a zajistit si větší dominanci na trhu. Nejinak je tomu i nyní, kdy se po několika dlouhých týdnech tvůrci vytasili s několika pořádnými peckami a konečně zaujali i milovníky tříáčkových titulů. Dosud totiž při výběru studio sahalo spíše po nezávislých hříčkách, což jsme samozřejmě kvitovali, ale nějaká ta bombastická hra od velkého studia se také nezapře. Tentokrát tak přišel na řadu legendární Hitman z roku 2016 a povedené kyberpunkové RPG Shadowrun Collection

Hitman 2

Začněme výletem do nebezpečného kyberpunkového světa, kde technika ovládla de facto vše a podmanila si nejen uvažování lidí, ale také rozdíly mezi chudými a bohatými. To nevyhnutelně vyústilo v nárůst zločinnosti a svět, kde si řada lidí nemůže přijít na jméno. Na vás pochopitelně bude vydat se do této temné dystopické budoucnosti, prokousat se zástupem nepřátel a pomocí technologií dosáhnout svých cílů. Samozřejmě nebude chybět propracovaný příběh, řada vedlejších úkolů, postav a důkladný RPG systém, který vás na hezkých pár desítek a stovek hodin zabaví. Třešničkou na dortu je pak také možnost částečně ovlivnit další směřování děje a užít si izometrické tahové souboje. Pokud tedy máte alespoň Winows 7, procesor o taktu 1.8GHz, 2GB RAM a základný grafickou kartu o paměti 256MB, zamiřte na Epic Store a vydejte se vstříc budoucnosti

Shadowrun Collection

Fotogalerie shadowrun pc 2 shadowrun pc 3 shadowrun pc 4 shadowrun pc 5 +3 Fotek shadowrun pc 6 shadowrun pc Vstoupit do galerie

Pokud byste si však raději užili spíše přítomnost a náležitě si vyzkoušeli, jak to funguje v podsvětí, nejnovější přírůstek v podobě Hitmana z roku 2016 by vám mohl imponovat. V roli nebezpečného Agenta 47 se tak opět vydáme do světa politických her, špionáže a dalších zábavných kratochvílí, kde se pro strunu a kožené rukavice nejde daleko. Na vás nebude nic jiného než likvidovat určené cíle, plížit se nejrůznějšími zákoutími a podívat se do různých koutů světa. Nebude chybět ani možnost převleků, intrik, vlastního unikátního přístupu jak oběť zlikvidovat a tak podobně. Pakliže vás tedy láká spíše tišší přístup a možnost udělat si výlet zdarma například do luxusního hotelu v Bangkoku, zamiřte na Epic Store a hru si stáhněte, tedy alespoň pokud máte Windows 7, Intel Core i5-2500K o taktu 3.3GHz, 8GB RAM a NVIDIA GeForce GTX 660.