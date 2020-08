7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (26. 8. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jednoduchá utilita Barcode Basics slouží k jedinému účelu. Jedná se totiž o vcelku praktický generátor čárových kódů, který výsledné soubory dokáže exportovat do formátu, s kterým pracují aplikace jako Microsoft Word, Adobe Illustrator, Microsoft PowerPoint a další. Jednoduše vám postačí zadat nutné informace a o zbytek se postará program za vás.

Původní cena: 429 Kč (329 Kč)

Jestliže se zajímáte o astrologii a rádi byste načerpali nové informace, nebo byste se naopak rádi začali o tuto vědní disciplínu zajímat, tak by vás mohla zaujmout aplikace SkySafari 6. Tento program vám totiž poskytne řadu cenných informací o různých vesmírných tělesech a objektech.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Aplikace Wotja Pro 20: Generative Music pro změnu cílí na milovníky muziky a hudebníky, kteří by rádi skládali vlastní hudbu. Tento velice populární nástroj vám poskytne řadu užitečných nástrojů a dovolí vám v okamžiku vytvářet vlastní muziku, nebo ji také mixovat. Jak program vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 629 Kč (499 Kč)

Věnujete se programování a vyvíjíte programy pro jablečné platformy? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by se vám možná mohla hodit aplikace QCode. Ta totiž dokáže v okamžiku převést vektorovou kresbu či animaci do podoby kódu v jazyku Swift či Objective-C, který vám následně už jen stačí překopírovat do vaší práce.

Původní cena: 2 290 Kč (1 490 Kč)

Aplikace Galaxy Pro – Live Wallpaper vám poskytne perfektní živou tapetu, zobrazí vám hodiny a zároveň funguje jako kalendář spolu se seznamy nadcházejících úkolů. Již několikrát navíc bylo dokázáno, že takzvané živé neboli animované tapety dokáží být perfektně uklidňující a dokáží vám tak pomoci se soustředěním.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aplikace Story Planner for Writers je primárně určena pro všechny spisovatele a scénáristy, kteří si svůj příběh potřebují pořádně promyslet. Tento nástroj totiž funguje jako takový „plánovač“ celého příběhu, ve kterém si zapíšete jednotlivé milníky a zvraty, od kterých se následně při psaní můžete odrážet.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Legendární hra DiRT 4 potěší především milovníky adrenalinu, rychlosti a závodních her. V tomto titulu se totiž zhostíte role rallye jezdce a vaším úkolem bude, abyste dokázali dané trasy zajet v co možná nejkratším čase. Dávejte si ale pozor. DiRT4 nabízí perfektně zpracovanou fyziku, kvůli čemuž vás i jediná chybička může stát první místo.