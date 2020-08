Apple právě vydal 6. veřejné bety iOS 14 a iPadOS 14

Pokud jste se v průběhu uplynulých týdnů zapojili do veřejného beta testování nových verzí OS Applu a zatím na nich stále jste, máme pro vás příjemnou zprávu. Apple totiž před malou chvíli vydal 6. veřejné bety nedávno představených systémů iOS 14 a iPadOS 14.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Dá se očekávat, že šestá veřejná beta bude shodná s šestou vývojářskou betou, jejíhož vydání jsme se dočkali před pár hodinami. To jinými slovy znamená, že na iPhony a iPady přinesou nové systémy pár novinek, ale zejména pak zlepšení systémů z hlediska výkonu, stability a chybovosti. I díky tomu tak není příliš potřeba mít z její instalace obavy. Pravdou sice je, že oproti veřejné verzi může beta obsahovat celou řadu chyb, avšak jednat by se mělo o drobnosti, které by uživateli neměly zamezit v elementárním používání iPhonu či iPadu.