Apple získal nový startup, který mu může pomoci na poli umělé inteligence

Jablečná společnost se snaží neustále inovovat, nabízet nová řešení a především milovými kroky předehnat sílící konkurenci, která by mohla podlomit hegemonii Applu a narušit jeho dominanci na technologickém trhu. Prim v tomto ohledu hrají právě fotoaparáty, na něž Apple v souvislosti s iPhonem 11 nejvíce vsází a doufá, že právě tento aspekt donutí fanoušky upgradovat a sáhnout po vylepšeném modelu. Zejména v této oblasti tak technologický gigant neustále posiluje své kapacity a nemálo spoléhá také na pomoc umělé inteligence. I z tohoto důvodu podle interních zdrojů v roce 2019 došlo k akvizici izraelského startupu Camerai, který se zaměřuje výhradně na propojení umělé inteligence a umění fotografie.

Kromě hlubokého učení na bázi neuronových sítí se totiž startup vytáhl ještě s několika unikátními technologiemi, které se zatím nepodařilo Applu náležitě zužitkovat a vyvinout. Řeč je tak například o počítačovém vidění, díky němuž dokáže umělá inteligence rozeznat objekty a takřka dokonale odhadnout, na co by se měl fotoaparát zaměřit. Využití v tomto směru lze nalézt také v rozšířené realitě a dalších podobných technologiích, kde přijde na přetřes právě schopnost adekvátně rozeznat předměty a vypíchnout nejdůležitější body. Podle analytiků se právě počítačové vidění a umělá inteligence staly nedílnou součástí fotoaparátu jablečných zařízení a je to podle nich teprve začátek. Apple má tak v budoucnu implementovat řešení vyvinutá právě v izraelském startupu a i díky inženýrům a interním zaměstnancům dosáhnout optimálníh poměru, který jen podtrhne konkurenceschopnost společnosti a vypomůže jí v dlouholetém závodu o co nejkvalitnější snímky.