Unikly reálné fotky útrob zrušené AirPower

Když Apple v září 2017 světu ukázal po boku iPhonu X svou první bezdrátovou nabíječku AirPower, nejednou jablíčkáři spadla brada. Svými funkcemi totiž měla převýšit vše, co bylo tehdy v nabídce po celém světě. Záhy se však ukázalo, že si kalifornský gigant ukousl příliš velké sousto a od svých plánů nakonec na jaře 2019 upustil. Na vině měly tehdy být potíže s vývojem, které se projevovaly primárně přehříváním nabíječky. Tyto zvěsti nyní víceméně potvrzují i uniklé fotky, které mají první generaci AirPower zachycovat.

Fotky, o které se postaral leaker s přezdívkou Mr-white, zachycují rozebranou AirPower, která se skládala dle všeho z několika vrstev – konkrétně z vrstvy s nabíjecími cívkami, jakési těsnící mezivrstvy, dále pak výpočetní vrstvy osazené spoustou čipů, které měly nabíječce sloužit ke komunikaci, a samozřejmě pak horní a spodní krycí vrstvy, která měla tvořit de facto design nabíječky. Poměrně zajímavé je, že zatímco vrstva s cívkami není ve výsledku cívkami až tak přesycená, jak někteří leakeři tvrdili, u vrstvy s čipy se dá hovořit o přesném opaku. Pokud se pak zaměříte na vrstvu izolační (na fotce v pravém spodním rohu), můžete vidět její poškození designově velmi podobné těm, které vznikají teplem. Přehřívání tedy mohlo skutečně být hlavním problémem této generace.

Podle dostupných informací se nicméně Applu podařily všechny mušky AirPower již vychytat a nyní je s ní připraven vyrukovat na trh. Stát by se tak mělo v průběhu letošního podzimu, kdy by byla nabíječka prezentována coby příslušenství k iPhonům 12. Dorazit by dokonce měla hned ve dvou velikostech, které se mezi sebou budou lišit kromě rozměrů i funkcemi a logicky i cenou.