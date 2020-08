Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC hry God’s Trigger a Enter the Gungeon, druhou pak i pro Mac

Pokud jste si mysleli, že nás tentokrát čeká výjimečně suchý týden a žádné nadílky ze strany Epic Games se kvůli stávajícím potížím nedočkáme, jste na omylu. Vývojáři totiž alespoň v případě své dlouhodobé tradice na chvíli zapomněli na své problémy a opět hráče potěšili několika peckami zdarma, které si mohou bez okolků zahrát. Zatímco minulý týden nás čekal poměrně zajímavý výběr tříáčkových titulů, nyní se pozornost zaměřila spíše na indie počiny, což však vůbec není na škodu. Právě naopak, dungeon crawler Enter the Gungeon a brutální řežba God’s Trigger totiž slibují pěkně šťavnatou zábavu přinejmenším na několik hodin.

Enter the Gungeon

Začněme zlehka a podívejme se na chystanou adventuru s prvky RPG jménem Enter the Gungeon, která nabízí klasický pixeloartový vizuál a co je ještě důležitější, pořádně rozlehlý svět k prozkoumání a epický úkol. Po zvolení hrdiny a jeho schopností vás totiž nebude čekat nic jiného než udatná výprava a dobrodružství za získáním speciální zbraně, která umožní zničit minulost. Ano, čtete správně, hra po vás doslova bude chtít, abyste se vymazali z existence. Nihilisty v tomto bodě nejspíše potěšíme a ostatní může hřát u srdce alespoň fakt, že se na cestě dočkají pěkně rozsáhlého arzenálu, který budou moci dle libosti využít proti komukoliv, kdo jim bude stát v cestě. Tak či onak, doporučujeme vyzkoušet si tu to šílenost na vlastní pěst a zamířit na Epic Store, tedy alespoň pokud disponujete Windows 7, Intel Core 2 Duo E6320, GeForce 7600 GS o pamětu 512MB a 2GB RAM, popřípadě macOS ve verzi 10.6.

God’s Trigger

Fotogalerie gods trigger 2 gods trigger 3 gods trigger 4 gods trigger 5 +3 Fotek gods trigger 6 gods trigger Vstoupit do galerie

Zahájení úvodu poněkud zlehka nicméně nebyl jen šikovný slovní obrat, ale důležité varování. Pokud tedy špatně snášíte krvavou lázeň a spršku nepřátelských vnitřností také nezvládáte úplně dobře, doporučujeme zamířit do pixelartového světa a přestat zde číst. V brutální řežbě God’s Trigger se totiž stanete, jak již název napovídá, poslem Božím, respektive spíše poslem Ďáblovým, a budete masakrovat v podstatě vše, co vám přijde pod ruku. Vážně, nic víc v samotné hře nespočívá. Stačí jen pobíhat kolem, kochat se izometrickým prostředím a sem tam někoho rozkuchat, nebo ho vzít motorovou pilou. Pakliže tedy chcete upustit páru, doporučujeme zamířit na Epic Store a tento titul pro celou rodinu si stáhnout. Vystačíte vám Windows 7, Intel Core i5 o taktu 2,3 GHz, NVIDIA GeForce 560 GTX o paměti 2GB a 4GB RAM.