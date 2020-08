Recenze krytů Lemory: Prvotřídní ochrana vašeho iPhonu se skvělým designem i myšlenkou

V dnešní recenzi se podíváme na kryty Lemory, za kterými stojí stejnojmenná česká firma. Její příběh startu výroby těchto krytů je svým způsobem úsměvný – na trhu zkrátka nebyly kryty, které by jejím zakladatelům vyhovovaly a jim zkrátka nepřišlo nic jednoduššího než si navrhnout a vyrobit vlastní. Na to, jak se jim jejich plán vyvedl se podíváme v následujících řádcích. Kryty si totiž našly cestu i k nám do redakce. Pohodlně se tedy usaďte, recenze krytů Lemory právě začíná.

Balení

Ačkoliv nemusí balení krytů vypadat na první pohled nikterak exkluzivně, zaslouží si v pár řádcích popsat. To proto, že má poměrně zajímavý příběh. Kryty totiž vznikají se zaměřením na udržitelnost, což jejich výrobce absolutně netají. Asi vás proto nepřekvapí, že je krabička vyrobena z recyklovaného papíru. Co však může překvapit je to, že vám kryt dorazí třeba v krabičce s přelepem názvu či podobnou “chybkou”. Vězte, že se však jedná o záměr a to právě ekologický, což samotní prodejci přiznávají v přiloženém vzkazu v krabičce, což je samo o sobě pro ekologicky smýšlejícího člověka příjemné. Mě osobně nicméně ještě více potěšil druhý vzkaz ve formě vizitky, na kterém naleznete ruční podpis člověka, který pro vás kryt zabalil. Rázem tak nabudete pocit, že se jedná o opravdu originální obal a nikoliv sériovku, které se před vámi nedotkl živý člověk. Nejsou to však jen obaly, v čem spatřuje Lemory udržitelnost. Ta je totiž svým způsobem alespoň dle nich zakořeněna i v kvalitní ochraně telefonu, což hlásají heslem “Když se dobře postaráme o věci každodenní potřeby, budou nám sloužit o to déle.” A mě nezbývá než jim dát za pravdu a tuto myšlenku podpořit.

Zpracování a design

Do redakce nám konkrétně dorazily tři kryty – dva kožené z edice Protect a jeden průhledný z edice Clear. V nabídce má nicméně obchod i koženou verzi Air, která mi alespoň podle produktových fotografií připadala “vzdušnější”, užší a tedy i méně výrazná na telefonu – samozřejmě za cenu snížení ochrany. V ruce jsem jej však neměl, takže soudit nemohu. Co se týče krytů, které jsem v ruce měl, daleko větší pozornost si určitě zaslouží kožený Protect. Ne, že by mě model Clear nezaujal, ale jedná se zkrátka “jen” o klasický průhledný kryt s měkčenými boky a pevnými plastovými zády. Jeho zpracování mi přišlo při bližším zkoumání opravdu dobré a to i z hlediska povrchové úpravy – na krytu totiž téměř neulpívaly otisky prstů, což osobně považuji za velmi slušný benefit. Podobné čmouhy totiž celkový design telefonů alespoň v mých očích vždy dost sráží.

Křivého slova nemohu říci ani u krytů Protect. Ty jsou tvořeny pravou kůží na zádech v kombinaci s měkčenými plastovými boky a tvrdými vnitřními plastovými zády, díky čemuž si můžete být jisti, že je telefon chráněn skutečně skvěle. To se ostatně snaží potvrdit i samotný výrobce slovy, že kryt testoval na telefonech v rámci Military drop testu, který spočívá v upuštění telefonu z výšky 130 cm. I po 26 takových pádech má zajistit kryt telefonu funkčnost. Zda tomu tak je či nikoliv nicméně posoudit nedokážu, jelikož se podobný test neodvážím provést. Vraťme se ale ještě chvíli ke zpracování krytu. To mě totiž opravdu oslovilo. Kožené kryty mám opravdu rád a používám je dlouhodobě. Z vlastní zkušenosti mohu tudíž říci, že pokud je kryt “celokožený” – tedy i s koženými hranami -, dříve či později jsou tyto hrany “omláceny” či ocejchovány nejrůznějšími vrypy, což zkrátka nevypadá úplně hezky. A jen pro upřesnění – nebavíme se tu o krytech z AliExpressu za 50 korun, ale o originálních kožených krytech z dílny Applu. O to víc mě zaujalo řešení Lemory, které kožená záda kombinuje právě s plastovými hranami, jenž mu zaručí dlouhodobý design beze změny po dlouhou dobu. Malým benefitem pak může být i to, že se takto konstruovaný kryt o trochu lépe drží v ruce – tedy alespoň v mém případě.

Kůže na zádech námi testovaných krytů byla naprosto dokonale vykrojena a připevněna k plastovým zádům, díky čemuž můžeme i celkové zpracování hodnotit jako velmi zdařilé. Možná si říkáte, proč zrovna z takových věcí jásám. To proto, že jsem viděl už spoustu kožených krytů, které se kvalitním zpracováním pochlubit nemohly a to byly mnohdy cenově výrazně výš než produkty od Lemory. A mimochodem – kůže použitá na kryty je zbytková, jedná se totiž konkrétně o odřezky vzniklé při výrobě sedaček, což mě osobně přijde velmi zajímavé.

Testování

Kryty jsem se snažil co nejvíce testovat v uplynulých pár týdnech a to dle mého tím nejlepším možným testem – běžným životem. A výsledek? Velká spokojenost. Stejně jako v předešlé sekci se budu v následujících řádcích zabývat primárně krytem koženým, jelikož průhledná verze sice potěší a zaujme, ale oproti kůži je zkrátka okoukanější. Mé postřehy z ní jsou též velmi pozitivní, jelikož se mi jí ani za pět dní, co jsem jí měl na telefonu, nepodařilo nějak výrazně poškrábat či jakkoliv jinak poškodit. Díky použitému materiálu navíc na telefonu skvěle drží a ve výsledku se i on sám drží v ruce více než dobře. Super je i to, že díky své malé tloušťce telefon příliš “nenafoukne” a celkově jej ani designově nerozbije, což je určitě super. Je však otázkou, jak na tom bude kryt po delší době z hlediska žloutnutí, které je pro průhledné kryty obecně velkým problémem. Rovněž je potřeba podotknout, že prakticky nemá přední hranu přes displej a tudíž jej tedy ani nekryje, takže je pro jeho ochranu potřeba sáhnout po tvrzeném sklu. Nicméně i přesto si myslím, že za cenu 399 korun super kryt, kterého bych se určitě nebál, pokud bych podobné řešení hledal.

Co se týče kožené verze, zde jsem byl zkrátka ve svém živlu. Kůže má své kouzlo a už jen samotné přičichnutí k ní pohladí její milovníky po duši. Kdybych měl zhodnotit povrchové opracování kůže, to je na dotyk poměrně tvrdé a zároveň hladké, díky čemuž by měly být záda telefonu opravdu odolná. Že je kůže na krytu vcelku tlustá a odolná může ostatně potvrdit i fakt, že vám Lemory za příplatek 300 korun ke krytu, jehož cena je u Protect verze 699 korun, vygravíruje vaše logo, jméno či cokoliv jiného, čeho jsou schopni. Nám do redakce dorazil konkrétně kryt s vygravírovaným logem Letem světem Applem, díky čemuž mohu s klidným srdcem říci, že gravírování této firmy funguje na jedničku s hvězdičkou. Ostatně, posuďte v galerii vedle tohoto odstavce sami.

V ruce se kožený kryt drží opravdu skvěle, byť pocitově zvětší telefon o trošku více než jeho průhledná verze. Znovu však říkám, že jde jen o můj pocit a nedal bych ruku do ohně za to, že tomu tak skutečně je. Určitou roli v tomto pocitu totiž může hrát jak jiné smyslové vnímání průhledného a neprůhledného krytu spolu s tvrdostí boků krytů, která je v obou případech rozdílná. I zde pak platí, že kvůli absenci jakéhokoliv většího přesahu přes displej je pro jeho ochranu dobré použít tvrzené sklo. To je však jediná věc, se kterou je potřeba počítat. Vše ostatní je totiž u krytu bezproblémové. Obavy nemusíte mít například ani z bezdrátového nabíjení, jelikož jsou s ním kryty plně kompatibilní.

Resumé

Co říci závěrem? Pokud se vám líbí ekologicky smýšlející obchody, rádi byste podpořili českou firmu a zároveň jste příznivci kožených krytů, právě jste našli model, který si dle mého zamilujete. Jeho cena totiž není v žádném případě přemrštěná a kvalita opravdu vysoká. Když k tomu navíc přičtu to, že jej lze sehnat v celé řadě barevných variant a mnohdy i limitovaných edicích s tím, že si jej můžete přizpůsobit k obrazu svému skrze gravírování, osobně bych příliš neváhal. Co se pak týče průhledného krytu, u něj bych vyzdvihl především opravdu příjemnou cenu v kombinaci s velmi dobrou odolností, což je dle mého též důvod ke koupi či minimálně vyzkoušení. Lemory tedy můžu bez obav za naší redakci doporučit.