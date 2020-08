Nejen Fortnite: 6 reklam, které se nechaly inspirovat legendárním spotem Applu „1984“

Nedávno jsme vás informovali o tom, že z App Storu byla v průběhu minulého týdne odstraněna populární hra Fortnite.Společnost Epic Games, která za hrou stojí, vydala v reakci na tuto událost video, které má parodovat kultovní reklamní spot “1984”, kterým společnost Apple kdysi propagovala svůj původní Mac. Není to ale poprvé, co se ikonická reklama z režisérské dílny Ridleyho Scotta dočkala parodického zpracování. Které to ještě byly?

Futurama

V jedné z epizod kultovního seriálu Futurama se objevila parodie na zmíněný reklamní spot. Jednalo se o epizodu, která pochází z března roku 2002. V budoucnosti dojde k rozmrazení jednoho z výkonných ředitelů, který v osmdesátých letech minulého století působil na Wall Street. Rozmrazený úředník se stává generálním ředitelem Planet Express, a požaduje, aby společnost získala “osmdesátkového” ducha, jehož součástí bude i dobově laděná reklama.

Ben & Jerry’s

Pro zmrzliny známých značek jsou typické nejrůznější příchutě i zpracování. Umíte si ale představit burrito, plněné zmrzlinou Ben & Jerry’s? Jednou z možností je prezentovat ho jako revoluci, která osvobodí svět o obvyklých “sendvičových” zmrzlin. A jak jinak navodit zákazníkům atmosféru revoluce než předěláním klasické “orwellovské” reklamy? Zmrzlinové burrito bylo uvedeno do prodeje 20. dubna, v reklamě proto ani nechybí parafráze věty z reklamy na Macintosh:”And you’ll see why 4.20 will be exactly like 4.20”.

Half-Life 2

Inspirace reklamním spotem 1984 se nevyhnula ani hernímu průmyslu. Příkladem může být teaser, který společnost Valve vydala v květnu roku 2010 v rámci propagace své hry Half-Life 2 pro operační systém OS X. V dystopicky laděném spotu nechybí záběry na pochodující anonymní dav otupělých lidí bez života, projev “Velkého Bratra” a pochopitelně ani běh s kladivem uličkou ztemnělého kinosálu.

Koohl Toilet

Revoluce se dá udělat i v sezení na toaletě. Nevěříte? V jednom z dílů známého pořadu Saturday Night Live se o tom diváky snažil v ironickém reklamním spotu přesvědčit herec Benedict Cumberbatch. Proč sedět na záchodě klasickým způsobem, když tak můžete učinit “cool” způsobem? Jak na to, se dozvíte v reklamě, kde kladivo namísto plátna s Velkým Bratrem rozbíjí něco úplně jiného.

LeTV

Reklamou “1984” se v roce 2015 nechal inspirovat také čínský výrobce elektroniky – společnost LeTV. Parodii na jablečnou reklamu ale využila k tomu, aby si do Applu patřičně rýpla. Ve spotu můžeme vidět zfanatizovaný dav, který slepě uctívá jablko na piedestalu. Co se s jablkem stane? Podívejte se na celý spot pod tímto odstavcem – nenechte se ale zmást originálním spotem “1984”, který se objeví na začátku reklamy.

Podívejte se na zmíněnou parodii od Epic Games: